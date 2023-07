Jorge, ajutat de Monica Davidescu să obțină un rol important! Cât de mult i-a influențat soția lui Aurelian Temișan cariera?! Artistul a dat cărțile pe față: „A văzut ce eu nu vedeam la mine”

In articol:

Jorge se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. De-a lungul anilor, a reușit să-și clădească o carieră de succes, atât în industria muzicală, cât și în televiziune. Pe plan profesional, cântărețul se poate lăuda cu un parcurs demn de invidiat, bucurându-se de numeroase proiecte importante.

Ba mai mult decât atât, nici scena teatrului nu i-a fost străină. Recent, Jorge a mărturisit cum l-a ajutat Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan, să obțină un rol principal într-o piesă de teatru celebră. Care este legătura dintre cei doi?!

Jorge, ajutat de Monica Davidescu să obțină un rol

Jorge a cucerit întotdeauna inima publicului datorită talentului și carismei sale. Este, fără doar și poate, un munte de talent, iar oamenii din jurul său au fost acest lucru încă de la început. Tocmai de aceea, Monica Davidescu l-a rugat să se prezinte la un casting pentru rolul lui „Romeo” din piesa lui William Shakespeare. Deși a vrut să refuze inițial, întrucât nu se vedea niciodată jucând la Operetă, s-a dovedit a fi un real succes.

În 2009, atunci când a avut loc premierea, a fost votată drept musicalul anului, motiv pentru care s-a jucat chiar șapte ani consecutiv.

„M-a sunat Monica Davidescu la 11 seara și mi-a spus: 'Du-te mâine la Operetă pentru că se dă casting pentru Romeo. M-au întrebat pe cine văd eu Romeo și le-am spus că singurul pe care îl văd este Jorge'. I-am spus că este nebună dacă mă trimite pe mine la un casting la operetă pentru că eu nu mă vad la operetă. Dar am jucat șapte ani, săptămânal, și a fost, din punctul meu de vedere și al multora, cel mai tare spectacol de musical din România.” , a mărturisit Jorge pentru ego.ro.

Cum a reușit Jorge să ia castingul?

Jorge nu a vrut să o dezamăgească pe Monica Davidescu, mai ales că actrița era foarte încrezătoare și se baza pe talentul său.

A mers la casting, ba mai mult, a făcut șo o impresie foarte bună. Cântărețul a mărturisit că, la acea vreme, regizorul a văzut în el un potențial foarte mare, ceva ce el nu văzuse niciodată. Tocmai de aceea, piesa a avut succes colosal.

„În nebunia mea și de rușinea Monicăi am rămas și am dat castingul, pe seară. Când am intrat m-a întrebat ce cânt și eu am spus că melodia lui Tom Jones' Sexbomb' și când a auzit regizorul s-a trezit. Am început să cânt și pe la jumătatea cântecului mi-a zis:' Stop!'. Am crezut că totul s-a terminat, dar m-a pus să cânt și la pian. Omul acela a văzut ce eu nu vedeam la mine și am luat castingul și m-a chemat la Budapeste să văd piesa.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

