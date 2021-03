Kamara, dezvăluire incredibilă: ”Mi-ar fi plăcut să mă lupt cu Musty la Survivor! I-aș fi făcut praf pe Zanni și pe Sebastian”

In articol:

În primul rând, ne-a spus cântărețul, marele său regret cu privire la Survivor România 2021 este că nu a avut ocazia să concureze cu Musty, fratele său.

Citeste si: Kamara, declarații explozive despre ce se petrece la Survivor România 2021! ”Important e că Musty e împăcat cu el” EXCLUSIV

”Mi-ar fi plăcut să fiu la Faimoși, la Survivor, să concurez cu Musty, mai ales că el spune tot timpul că mă poate întrece. Ar fi fost dueluri epice, dar sunt convins că l-aș fi învins ”, ne-a spus, în exclusivitate, Kamara. În altă ordine de idei, cum a urmărit cu atenție Survivor România 2021, Kamara recunoaște că este dezamăgit de comportamentul unora dintre Faimoși, numindu-i explicit pe Zanni și pe Sebastian.

Kamara si Musty ar fi fost un duel epic la Survivor Romania 2021

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

”Mi-ar fi plăcut să mă lupt cu Musty la Survivor, dar asta însemna să fiu la Faimoși. Și, sincer, dacă eram la Faimoși i-aș fi făcut praf pe Zanni și pe Sebastian pentru comportamentul pe care îl au. În primul rând, este intolerabil felul în care se comportă cu femeile, iar aici mă refer în special la Elena Marin și la Roxana Nemeș. Nu este admisibil să ai un asemnea limbaj, atât de urât, cu niște femei, indiferent care ar fi subiectul disputei și chiar dacă ai avea dreptate. Iar dacă Zanni măcar aduce puncte, Sebastian nici măcar cu asta nu se poate lăuda, are o eficiență foarte scăzută, e cel mai slab din echipă,c el puțin dintre băieți. În plus, vă zic sincer, are un caracter foarte urât”, ne-a spus Kamara.

Citeste si: Elena Marin, cea mai bună sportivă la Survivor România. Preferata publicului o detronează pe Ana Porgras, după o săptămână senzațională în Dominicană. Musty, la polul opus

De altfel, spune Kamara, scandalul dintre fratele lui, Războinicul Musty, și Faimosul Jador, cei doi folosind cuvinte grele unul la adresa celuilalt, a pornit tot din cauza celor doi, Zanni și Sebastian. ”Sebastian l-a întărâtat pe Jador împotriva lui Musty. A jucat foarteurât, știa că amândoi sunt stresați, probabil că spera să se bată Jador cu Musty. Atunci, amândoi ar fi fost eliminați, iar el ar fi scăpat de rivali. Aș zice că Sebastian și Zanni au comportament de hiene, așa cum le și imită în dansul acela al lor”, ne-a spus Kamara.

Zanni si Sebastian sunt apropiati ca amici

Citeste si: Culiță Sterp îi cere scuze lui Cătălin Moroșanu. Faimoșii îngroapă securea războiului la Survivor România. Noi strategii prind contur: „Dacă pleacă fetele...”

Kamara vorbește despre situația Faimoșilor

În altă ordine de idei, spune Kamara, Războinicii au totuși o mare șansă în fața Faimoșilor pentru că sunt, în ciuda vizibilelor antipatii, ceva mai uniți. ”La Faimoși e război. Și, sincer, situația lor e una explozivă. Elena Marin este vizată, este tot timpul atacată de cuplul Zanni-Sebastian. De fapt, aș zice eu, cred că Elena a greșit că l-a nominalizat pe Zanni, ar fi fost mai bine să îl nominalizeze pe Sebastian. Atunci, sunt eu convins, ar fi rămas și Musty în competiție, iar la ei în echipă ar fi fost mai liniște. Dar nu a gândit strategic Elena, deși pot să o înțeleg la cât a suferit, pentru că ceea ce i se întâmplă ei este foarte urât, mai ales că vine din partea unor colegi de echipă care sunt bărbați”, ne-a mai spus Kamara despre ceea ce se petrece la Survivor România 2021.