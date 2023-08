”L-a găsit împușcat în piept” Otilia Bilionera a spus abia acum adevărul despre trecutul logodnicului ei. Tânărul s-a sacrificat pentru familie

In articol:

Pentru Otilia Bilionera și partenerul ei vârsta este doar un număr, căci nu au ținut cont de anii care îi despart, atunci când au decis să se logodească și să se pregătească de pasul cel mare: nunta.

După ce a spus marele ”DA”, artista, mai fericită ca niciodată, a dat detalii despre ce se întâmplă acum în viața sa, dar și despre cel care îi va deveni în curând soț.

Logodnicul Otiliei Bilionera a rămas fără tată

Pentru că l-a ținut până acum departe de ochii curioșilor, recent cântăreața nu s-a mai fericit și și-a lăudat iubitul turc așa cum a știut ea mai bine.

Ținând astfel să precizeze că, deși este mai mic decât ea, maturitatea lui a cucerit-o. Iar asta a avut la bază un eveniment tragic prin care turcul de 24 de ani a trecut în jurul vârstei majoratului.

La acea vreme, conform declarațiilor făcute de Otilia Bilionera, logodnicul ei și-a pierdut tatăl într-un mod tragic.

Omul, după ce a pierdut toată averea, a decis să își pună capăt zilelor, iar cel care l-a găsit împușcat în piept a fost chiar fiul său.

Moment în care, pe lângă durerea pierderii tatălui, partenerul Otiliei Bilionera a trebuit să ia și o decizie radicală: aceea de a-și sacrifica visurile pentru a-și întreține mama și sora.

A reușit să aibă grijă de familia sa, să se maturizeze și să devină un bărbat responsabil, care duce o viață bună, atribute cu care a cucerit-o iremediabil pe Otilia Bilionera.

“Este destul de atent pentru vârsta lui, destul de matur. El împlineşte în octombrie 24 de ani. Este o diferenţă de 7 ani între noi. Se ştie că turcii sunt mai romantici, mai pasionali, mai atenţi, de asta îmi şi plac. Nu mi-a fost teamă de diferenţa de vârstă dintre noi pentru că el este mai matur. Asta pentru că are şi o poveste de viaţă mai tristă. A trebuit să se maturizeze şi să cunoască ce înseamnă responsabilităţile încă de pe la 18, 19 ani. Eu l-am cunoscut când avea 22 de ani şi nu mi-a dat niciodată de înţeles că ar avea vârsta aceasta. Când avea 19 ani, tatăl lui s-a sinucis şi el a fost cel care l-a găsit împuşcat. S-a împuşcat în piept. Iubitul meu l-a găsit în maşină. Tatăl lui făcuse foarte mulţi bani, au deschis o afacere, care nu a fost cea mai ok. A pierdut tot, i s-a pus sechestru pe proprietăţi, pe absolut tot şi-atunci tatăl lui nu a văzut altă scăpare decât să se sinucidă. Toată responsabilitatea i-a căzut iubitului meu pe umeri. El mai are o soră şi pe mama lui. A trebuit să renunţe la facultatea de Arhitectură ca să poată munci şi să îşi întreţină mama şi sora. Este un tip descurcăreţ şi muncitor şi a scos-o la capăt”, a declarat Otilia Bilionera, conform Fanatik.