La ce meserie visa Simona Gherghe, în copilărie: „M-am pregătit în sensul ăsta”? Prezentatoarea TV nici nu se gândea la televiziune

Simona Gherghe se numără printre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar cu fiecare apariție a sa, moderatoarea reușește să strângă o grămadă de telespectatori în fața micilor ecrane, care o urmăresc mereu cu sufletul la gură.

Ei bine, însă, un lucru pe care fanii săi nu îl știau despre ea, cel mai probabil, este faptul că, atunci când era copil, vedeta visa la cu totul și cu totul o altă meserie, nici de gând să ajungă în lumina reflectoarelor. Iată ce și-ar fi dorit blondina să facă!

Simona Gherghe: „Am dat la o facultate cu gândul ăsta”

Pe vremea când era doar un copil, Simona Gherghe visa să activeze în învățământ și să fie profesoară de franceză, iar aspirațiile sale au rămas constante mulți ani la rând, căci vedeta a aplicat chiar și la o facultate privind acest domeniu, pentru a-și îndeplini visul.

Cu toate acestea, între timp, lucrurile s-au mai schimbat, dat fiind faptul că blondina și-a dat seama că nu are calitățile necesare pentru a fi profesor, motiv pentru care a ajuns să se gândească la o altă carieră, într-un alt domeniu, ajungând astfel în presă, iar mai apoi, în fața camerelor, fiind o figură longevivă pe micile ecrane.

„Ani de zile mi-am dorit să fiu profesoară de limba franceză, cred că de prin clasa a doua. Și m-am pregătit în sensul ăstă, am dat la o facultate cu gândul ăsta, să devin profesor. Însă pe parcurs mi-am dat seama că nu am talent, nu am har. Ca să fii profesor îți trebuie har, îți trebuie răbdare. Ori eu am realizat că nu am nici har, nici răbdare să îi învăț pe cei din jurul meu și atunci am zis pas.” a declarat Simona Gherghe, în trecut, în cadrul unei emisiuni.

Simona Gherghe, la începutul carierei [Sursa foto: Instagram]

Prezentatoare TV a ajuns recent pe mâinile medicilor

În urmă cu puțin timp, Simona Gherghe le-a dat o veste bună fanilor ei, mai precis că, a făcut o mamografie, în urma unui control de rutină, iar rezultatul a fost unul bun, spre bucuria prezentatoarei TV, dar bineînțeles, și a admiratorilor vedetei care au fost fericiți pentru ea.

”Aveam o programare la o mamografie… Am apucat să ajung și la mamografia pe care o programasem de ceva vreme, pe care am făcut-o dintr-un control de rutină, pentru că am aproape 45 de ani. Și știți că după 40 de ani se recomandă ca o dată la doi ani să faceți o mamografie. Totul este ok, mă bucur că rezultatul mamografiei este bun”, a spus Simona Gherghe pe Instagram.