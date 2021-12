Larisa Iordache a decis să se retragă din gimnastică, după o carieră de 20 de ani: "Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită"

In articol:

Larisa Iordache a făcut un anunț care a luat prin surprindere pe toată lumea. Tânăra a decis să se retragă din gimnastică după ce și-a petrecut 20 de ani în sala de sport, antrenându-se.

Recent, campioana a fost nevoită să treacă din nou printr-o intervenție chirurgicală, a șaptea la număr.

Larisa Iordache: "Azi închei acest capitol frumos din viața mea"

Larisa Iordache a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să ia decizia de a se retrage din sportul care a consacrat-o, însă a menționat că este împăcată cu această hotărâre. Tânăra a declarat că își dorește să trăiască de acum înainte o viață mai liniștită, așa că a pus echipamentul de gimnastică deoparte și este pregătită să înceapă un nou capitol: "Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine și în sufletul tău. Asta am învățat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică. Azi închei acest capitol frumos din viața mea.

Mă simt împăcată și mulțumită cu alegrea pe care am făcut-o! Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită. Am pus cipicii deoparte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea. Aș vrea să spun multe, însă nu îmi pot aduna cuvintele pentru o singură postare. Vreau să știți că vă apreciez pe voi, cei ce mă urmăriți cu drag, îmi scrieți și îmi transmiteți gânduri pozitive. Și vreau să mulțumesc persoanelor ce chiar mi-au dorit binele măcar o dată în acești 20 de ani de când am început gimnastica! Un nou capitol este gata să înceapă odată cu noul an! Iubire pentru toată lumea!", a fost mesajul transmis de Larisa Iordache, pe contul ei de Facebook.

Larisa Iordache a trecut recent prin a șaptea intervenție chirurgicală

După accidentarea din finala de la Tokyo Larisa Iordache a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor, ca să se poată recupera. Specialiștii au decis ca tânăra să fie operată la gleznă, pentru a scăpa de durerile cumplite care nu îi dădeau pace.

Gimnasta a dezvăluit că nu a fost prima intervenție chirurgicală prin care a trecut, dar a fost cea de care s-a temut cel mai tare: "Cu una în plus sau cu una în minus cam tot aia e… Pentru mine azi este o zi destul de ciudată. Sunt la Viena și urmează să intru în operație pentru a scăpa de durerea de la gleznă. A 7-a operație, nu-i chiar ușor, dar nu mă plâng! Știu că ăsta este un pas foarte simplu în vindecarea gleznei mele, dar ce urmează mă sperie mai tare (cârje, recuperare, etc.). Dar măcar o să fiu stăpână pe piciorul meu și nu o să mai îmi creeze probleme.", scria Larisa Iordache înainte de operație, pe rețelele de socializare.

