Cum se simte Larisa Iordache după ce a fost operată? "Nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată..."

In articol:

Larisa Iordache trece prin momente dificile în această perioadă, după ce în weekend a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale. Cunoscuta sportivă a făcut primele declarații după operația suferită la gleznă, în cadrul unei clinici din Viena.

Citeste si: Larisa Iordache se confruntă din nou cu probleme de sănătate. Gimnasta va fi operată a șaptea oară: "Ce urmează mă sperie"

Care este starea de sănătate a Larisei Iordache, după a șaptea operație?

Accidentarea din finala de la Tokyo i-a adus Larisei Iordache probleme serioase de sănătate. Gimnasta a fost nevoită să se opereze din cauza durerilor insuportabile de gleznă, iar vestea nu a fost deloc una bună, căci este a șaptea oară când tânăra trece printr-o intervenție chirurgicală.

Larisa Iordache [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Sportiva a declarat că se simte mai bine acum, după operație, iar piciorul ei deja dă semne de recuperare: "Mă simt foarte bine față de ieri. Am avut niște stări de rău și somnolență. Nu am putut să mă ridic deloc din pat, nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată, la nicio operație. Piciorul e mult mai bine, nu mă mai doare atât de tare. E o tăietură. La operația asta m-am speriat foarte tare și am avut multe emoții. Am făcut-o pentru a fi bine, glezna îmi dădea dureri mari, nu puteam să mai merg.", a scris Larisa Iordache, pe rețelele de socializare.

Larisa Iordache [Sursa foto: Instagram]

Larisa Iordache: "Ce urmează mă sperie mai tare"

Înainte să intre în sala de operație, Larisa Iordache mărturisea că are foarte mari emoții în ceea ce privește intervenția chirurgicală de la gleznă. Gimnasta spunea, însă, că o sperie mai mult recuperarea, decât faptul că ajunge din nou la cuțit: "Cu una în plus sau cu una în minus cam tot aia e…. Pentru mine azi este o zi destul de ciudată, sunt la Viena și urmează să intru în operație pentru a scăpa de durerea de la gleznă.

Citeste si: Larisa Iordache nu își poate reveni după moartea mamei. Pierderea celei care i-a dat viață a lăsat un gol imens în sufletul gimnastei: "Durerea este încă foarte mare"

A 7-a operație, nu-i chiar ușor, dar nu mă plâng. Știu că este un pas foarte simplu în vindecarea gleznei mele, dar ce urmează mă sperie mai tare (cârje, recuperare etc.), dar măcar o să fiu stăpână pe piciorul meu și nu o să-mi mai creeze probleme.", a declarat Larisa Iordache, pe pagina ei de Facebook.