Vlăduţa Lupău a fost o studentă de nota 10, iar prestaţia sa pe băncile facultăţii a fost remarcată. În 2013, un mare producător de bere din Cluj-Napoca a oferit premii de excelență, în valoare de cţte 1.000 de lei, primilor 10 studenți care s-au remarcat în cadrul celor mai importante universități clujene, în anul universitar 2012-2013. (vezi cum arată iubita blondă a lui Armin Nicoară)

“Selecția acestora este facută de către universitățile partenere luând în considerare atât activitatea academică a studenților, cât şi anumite criterii sociale. Premiile de Excelență recompensează studenţii performanți care au obţinut medii între 9,58 și 10 în cadrul anului universitar precedent: Bursasiu Dan și Moisescu Ada Corina (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), Fodor Nicoleta, Faur Sabin, Man Sorin Nicu și Tokes Timea (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca), Vlăduța Lupău și Kiraly Zoltan (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară)”, s-a anunţat.

Vlăduţa Lupău a fost o studentă de nota 10. A absolvit facultatea în 2015

Vlăduţa Lupău a absolvit facultatea în 2015, dar nu a apucat să profeseze în domeniu pentru că s-a dedicate carierei de cântăreaţă de muzică populară. Vlăduța Lupău a ajuns în prim-plan recent, după ce Armin Nicoară, saxofonistul ei, a spus că ar fi avut o relație cu frumoasa cântăreață, lucru însă infirmat de ea. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan. Vlăduța Lupău a fost apărată de soțul său, Adrian Rus, care a afirmat că are încredere deplină în ea, printr-un mesaj dur trimis pe pagina lui de Facebook a lui Armin Nicoară.

