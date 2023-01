Lidia Buble a așteptat ceva timp pentru a da această veste. Fanii s-au gândit că ar putea fi gravidă: „Știți că vă ziceam înainte de Revelion că am tot felul de pofte”

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră. De ceva timp, artista a început să fie foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu urmăritorii ei.

Recent, aceasta a făcut câteva dezvăluiri care le-au dat de gândit celor care fac parte din comunitatea artistei de pe rețelele de socializare.

Artista și-a luat prin surprindere urmăritorii cu ultimele sale declarații. [Sursa foto: Captură foto]

Lidia Buble le-a dat de gândit fanilor săi după ce a mărturisit că are pofte

Lidia a fost mereu deschisă și a ales să fie cât se poate de sinceră în ceea ce privește anumite aspecte ale vieții sale. Astfel, aceasta a decis să le povestească fanilor săi cât de fericită este că a reușit să își facă o poftă pe care o avea de ceva timp.

Tânăra cântăreață a dezvăluit că încă de la începutul anului își dorea să mănânce tocăniță de cartofi.

Astăzi, pentru că a prins câteva ore libere, artista a decis să treacă la treabă.

Mândră de rezultat, aceasta a împărtășit momentul și pe Instagram. Totuși, pentru că a menționat faptul că avea de ceva timp pofte, fanii acesteia s-au gândit că poate este însărcinată. Cântăreața a ținut însă să lămurească imediat situația și chiar i-a rugat pe urmăritorii ei să nu se gândească la altceva.

„Știți că vă ziceam înainte de Revelion că am tot felul de pofte. Nu vă faceți gânduri, să nu vă imaginați alte prostii, dar efectiv îmi era poftă să mănânc tocăniță și mă tot amenințam: „Lasă că îți fac, Lidio”. „Lasă, Lidio, că îți fac”. Și azi am făcut, pentru că am avut o zi mai liberă, să zicem. Și am intrat în bucătărie. Nu știu de ce, dar eu când intru în bucătărie mă simt așa foarte importantă, foarte folositoare. Ar trebui să fac asta mai des. Ce ziceți?”, a povestit solista pe Instastory.

