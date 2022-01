Lili Sandu, moment emoționant de mamă: "În timp ce-i schimbam scutecul, mi-a luat fața în mânuțe, m-a pupat și mi-a zis așa din senin..." Vedeta a lăcrimat instant

In articol:

A trecut mai bine de un an de când Lili Sandu și partenerul ei, Silviu Țolu, au devenit părinții unui băiețel, iar de atunci cei doi radiază de fericire.

Lili Sandu: ”Am simțit că efectiv zbor”

Nu de foarte puține ori, Lili Sandu se postează alături de micuțul său pe rețelele de socializare și mai mult decât atât, de foarte multe ori împărtășește cu fanii săi de pe internet momente emoționante din viața sa. Așadar, recent, diva s-a confesat internauților și a vorbit despre un episod care s-a petrecut de curând, atunci când băiețelul ei a impresionat-o până la lacrimi.

Fără doar și poate, Lili Sandu se mândrește pe cât se poate de mult cu statul de mămică, iar vedeta nu ezită niciun moment să facă acest lucru public pe rețelele de socializare. Recent, șatena le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram un episod emoționant din viața sa, atunci când a lăcrimat de fericire.

Citeste si: Lili Sandu, în lacrimi pe rețelele de socializare! Vedeta a ajuns la capătul puterilor: „E destul de dificil pentru mine”

Mai precis, în momentul în care vedeta îi schimba scutecul micuțului său, băiețelul ei i-a luat fața în mâini, apoi i-a spus, dintr-o dată, că o iubește, fapt ce a impresionat-o până la lacrimi pe mămica Lili Sandu. Șatena a povestit tot momentul, pe scurt, într-un mesaj pe Instagram, alături de care a publicat și o fotografie cu micuțul ei.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

„Am zis ca ma mai potolesc sa tot postez poze cu el☺️, dar știți ce, asta este toată mândria și bogăția mea așa ca here it is..😁❤️

Azi dimineața in timp ce ii schimbam scutecul mi-a luat fata in mânuțe, m-a pupat și mi-a spus așa din senin zâmbind: Mami, te gubesc… iar eu am simțit ca efectiv zbor și mi-au dat lacrimile. Dap, exact asta mi-e bogăția și mândria, El.”, a povestit Lili Sandu pe pagina personală de Instagram.

Lili Sandu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Lili Sandu nu i-a tăiat moțul băiețelului ei

În urmă cu ceva timp, Lili Sandu povestea pe internet că nu i-a tăiat moțul micuțui ei, Thomas, motiv pentru care fanii actriței au dorit să afle care este, de fapt, motivul pentru care vedeta a sărit peste acest obicei. Astfel, mămica Lili le-a povestit internauților că atât ea, cât și soțul ei, nu prea sunt adepta acestor fel de tradiții, deși cei doi părinți știu că încă se practică și în zilele noastre.

Citeste si: Lili Sandu se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Vedeta nu și-a mai putut alăpta băiețelul: "Am avut niște dureri foarte mari"

"Noi nu i-am tăiat moț, turtă sau să aleagă de pe tăviță. Știm că acesta este obiceiul, dar noi nu prea suntem cu astfel de practici.", a mărturisit actrița, pe contul personal de Instagram.

Distribuie pe: