Lora a probat rochia de mireasă! Fanii au fost uimiți să o vadă așa: „Radiezi de fericire”

Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, formează un cuplu de aproape opt ani de zile. Având în vedere acest lucru, fanii artistei se așteaptă din ce în ce mai mult ca vedeta să spună marele DA.

Iată că așteptările fanilor sunt alimentate de către cele mai recente imagini pe care artista le-a postat pe pagina sa de Instagram.

Vedeta a postat câteva imagini în rochia albă, care i-au lăsat mască pe fanii acesteia. [Sursa foto: Instagram]

Lora, apariție de excepție în rochia de mireasă

Lora și Ionuț Ghenu au fost pregătiți să facă marele pas și să se așeze în sfârșit la casa lor. Iată însă că pandemia a avut total alte planuri pentru aceștia, așa că vedeta și partenerul său de viață au fost nevoiți să-și anuleze nunta din cauza coronavirusului.

Acum însă, fanii artistei speră că planurile pentru fericitul eveniment urmează să fie reluate. Cu puțin timp în urmă, Lora i-a făcut pe urmăritorii săi să creadă și mai tare acest lucru, după ce a postat un video cu ea în care probează o rochie de mireasă.

Este vorba despre o ținută albă, fără bretele, cu un corset plin de broderie. În momentul în care Lora a pus rochia pe lângă ea, aceasta a început să „danseze” cu obiectul vestimentar, exact ca o prințesă.

Mai mult decât atât, artista a avut în permanență un zâmbet larg și strălucitor, semn că ideea căsniciei îi surâde din ce în ce mai tare cântăreței, lucru observat și de urmăritorii și prietenii artistei.

„Dragă, strălucești! Te iubesc foarte mult!”, „Nu se poate! Radiezi de fericire!”, au fost câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat aceștia la postarea vedetei.

Imaginile vi la mai puțin de două săptămâni după ce Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, au sugerat că nunta lor nu va mai avea loc în viitorul apropiat.

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta.”, a declarat Lora de curând, pentru SpyNews.ro.

Acest lucru i-a făcut puțin confuzi chiar și pe prietenii vedetei, care nu știau dacă să pregătească darul sau nu. Lora a lămurit însă situația.

„Doar mă distrez, draga mea. Dacă e ceva(nunta)... o să fii invitată”, a scris artista într-un alt comentariu la postarea sa.