Lora și Ionuț Ghenu vor să se căsătorească în mare taină! Motivul uluitor pentru care au luat această hotărâre: „Nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta”

Lora și Ionuț Ghenu se iubesc de ani buni, asta după ce ea divorțat de Dan Badea, iar el a lăsat-o pe Doinița Oancea, iar acum artista vorbește despre pasul cel mare pe care are de gând să-l facă alături de cel pe care-l numește prieten, coleg și iubit.

Având o relație atât de sudată, mulți se așteptau ca cei doi să se căsătorească mai repede, însă destinul nu a fost de partea lor, iar nunta încă se lasă așteptată.

Lora, detalii despre ziua cea mare [Sursa foto: Facebook]

Lora se gândește să facă nuntă în secret

De fiecare dată când au programat să-și unească destinele și în mod oficial, ceva a intervenit. Ultima dată fiind vorba de perioada pandemică, care a pus pe ”tușă” desfășurarea multor evenimente de acest fel, din cauza restricțiilor ce au fost în vigoare.

Acum, însă, artista și partenerul ei sunt mai hotărați ca niciodată să se căsătorească. Doar că, spune ea, superstițioasă sau nu, supărată sau nu că nu s-a măritat până acum, de această dată nu va mai face totul public, de teamă ca nu cumva ceva sau cineva să le dea iar planurile peste cap.

Cântăreața spune că ea și Ghenu s-au gândit la nuntă, iar în viitorul apropiat fanii ei se pot aștepta la orice în acest sens, chiar și la o mare surpriză, cum ar fi să se mărite în secret.

Și asta pentru că cei doi nu-și doresc o nuntă mare, ci o ceremonie restrânsă, doar cu cei dragi aproape. Ceea ce poate înseamna că vestea despre marele eveniment, pentru restul lumii, poate să vină chiar și după ce acesta a avut loc.

”Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta”, a declarat Lora, conform Spynews.