Lovitură pentru Viviana Sposub! George Burcea, sărut pasional cu Monica Odagiu, presupusa iubită a lui Dan Bittman

George Burcea a ajuns foarte des pe prima pagina a tabloidelor, după despățirea tumultoasă de Andreea Bălan. Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite, iar cât mai curând vor trebui să se întâlnească în fața notarului, pentur divorț. Acum, atât George Burcea, cât și Andreea Bălan, par extrem de fericiți în noile lor relații.

George Burcea a participat al emisiunea „Ferma”, unde acunsocut-o pe Vivian Sposub. Peste chimia dintre cei doi nu s-a putut trece cu vederea. Apropierile și atingerile dintre ei au fost tot mai dese pe micile ecrane. Într-un final, ei au dat frâu liber sentimentelor și au decis să formeze o relație. Din nefericire pentru iubita lui, George Burcea trebuie să-și ducă munca până la buns sfârșit.

George Burcea, în brațele alte femei! Cum a fost surprins iubitul Vivianei Sposub

George Burcea este un actor devotat, iar unul dintre proiectele sale a avut premiera în data de 29 octombrie pe micile ecrane. Iubitul Vivianei Sposub și Monica Odagiu, presupusa iubită a lui Dan Bittman, au jucat rolul unui cuplu extrem de îndrăgostit. Ei și-au intrat foarte rapid în rol, ba chiar mai mult, la un moment dat s-au și sărutat. George Burcea a jucat rolul lui Damian, iar Monica Odagiu a fost Marga.

Monica Odagiu a atras atenția publicului după ce s-a zvonit că ar forma o relație amoroasă cu Dan Bittman. În vârstă de 24 de ani, blondina nu a negat, însă nici nu a afirmat dacă între ea și cântărețul ar fi fost vreodată o relație. „Mulți oameni au spus: Băi, de ce nu ieșiți să spuneți că nu e adevărat? De ce nu comunicați? Am zis că nu e o idee bună. Și pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare își face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuții. Am zis că nu e o idee bună și că nu e necesar și vrem să stăm departe de ele”, a spus actriţa la TV.