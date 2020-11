Lui Iancu Sterp o să-i cadă fața! Fosta lui iubită l-a invitat la ea acasă pe cel mai sexy român din Londra! Cum arată și cine este Rowan Row?

Surpriză mare pentru Iancu Sterp! Fosta lui iubită, Denisa Crina, s-a afișat cu cel mai sexy român din Marea Britanie, pe care l-a și invitat la ea acasă. Este vorba despre Rowan Row, o adevărată celebritate pe site-urile de socializare, cu peste 1,3 milioane de urmăritori de pe toată planeta, pe contul lui de Instagram.

Chimia dintre ei, evidentă și pe Youtube

In articol:

Rowan Row are 1,3 milioane urmăritori

Denisa s-a împrietenit cu Rowan și i-a povestit că are un cont de Youtube, iar tânărul s-a oferit s-o ajute să-și facă mai mulți urmăritori. Așa au ajuns cei doi să filmeze pentru un scurt filmuleț, însă în timp ce filmau, cei doi și-au dat seama că se potrivesc de minune. Așa au ajuns cei doi ca pentru câteva minute de vlog, să-și petreacă împreună câteva ore bune. Chiar și urmăritorii Denisei i-au transmis acesteia că, dacă nu s-a cuplat cu Rowan încă, ar trebui s-o facă, pentru că între cei doi este o chimie reală.

Denisa locuiește la Londra

Nimeni nu știa că musculosul Rowan este român

Rowan Row are 31 de ani și se numește, în realitate, Florin Haiduc. Ele este născut la Cluj, însă foarte puțină lume că este român. Rowan este de profesie model și instructor de fitness. Fiind posesorul unui fizic absolut spectaculos, nici nu este de mirare că are atât de mulți fani.

Ce a pățit Rowan cu o ”clientă”, pe vrema când era stripper?

Rowan, dat în judecată că a fost necuvincios cu o femeie

Înainte să fie influencer, Rowan a lucrat ca stripper într-o celebră trupă din Marea Britanie, numită Dreamboys. El a ajuns pe prima pagină al tabloidelor din Anglia după un episod inedit: o tânără l-a acuzat pe român că a agresat-o sexual, pe scenă. Mai precis, femeia i-a reproșat tânărului că i-a ridicat rochia și i-a atins organele genitale, în timpul unui show de striptease masculin, fără acordul ei prealabil. Rowan a trebuit să se prezinte în fața judecătorilor, care până la urmă s-au dovedit a fi cu picioarele pe pământ și l-au declarat pe clujan nevinovat.