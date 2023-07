„M-am panicat puțin” Raluka, asaltată de un fan?! Artista a rămas uimită, după ce a văzut cadourile ciudate pe care i le-a lăsat un admirator: „Aflase unde stau și-mi lăsa chestii la ușă”

In articol:

Raluka se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din țara noastră. De-a lungul anilor a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria muzicală, iar versurile pieselor sale au fost fredonate de o mulțime de admiratori. Artista scoate hit după hit, motiv pentru care a reușit să adune de partea sa un număr considerabil de fani.

Cu toate acestea, uneori faima vine la pachet și cu lucruri negative. Recent, Raluka a povestit că unul dintre fanii săi i-a lăsat la ușă câteva cadouri ciudate, asta după ce i-a aflat adresa. Despre ce este vorba?

Raluka a primit un pachet ciudat de la un fan

Îndrăgita artistă se bucură de o carieră în plină ascensiune, iar de-a lungul timpului a reușit să rămână în atenția publicului și să se bucure de foarte mulți fani. Totuși, Raluka a mărturisit că a avut parte și de experiențe nefericite cu unul dintre admiratorii săi. Mai precis, după ce un fan i-a aflat adresa, îi lăsa tot felul de cadouri, de la flori și chiar și un cric pentru a-și repara pana de la mașină.

Fără doar și poate, artista s-a panicat destul de tare, întrucât nu știa ce intenții are această persoană, motiv pentru care nu mai venea niciodată acasă fără să fie însoțită de cineva. A ales să fie precaută, chiar dacă nici până în acest moment nu a aflat despre cine era vorba.

„La un moment dat, aflase unde stau și-mi lăsa chestii la ușă. Îmi lăsa chestii la portar. M-am panicat un pic și, de fiecare dată când mergeam acasă, venea cineva cu mine. Există posibilitatea să mă fi panicat degeaba, dar m-am panicat puțin(...).

Îmi lăsa flori, chestii de care aveam nevoie și despre care vorbeam pe Story. Mi-a lăsat un cric o dată. Am făcut pană și am postat pe Story că nu am cu ce să schimb roata, că aș ști. Eu toată copilăria am ținut locul de băiețel. Eu schimbam tot ce era de schimbat prin casă pentru că tatăl meu era plecat în străinătate, mama n-avea timp, sora mea era mare, era cu 10 ani și jumătate mai mare, voia să iasă cu băieții. Eu stăteam acasă și schimbam tot ce nu mergea. Aș fi știut să schimb și o roată. După câteva zile m-am trezit cu cricul la portar.”, a mărturisit Raluka pentru unica.ro.

Raluka a primit mai multe cadouri ciudate din partea unui fan [Sursa foto: Facebook]