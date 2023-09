„Mă vezi așa cum sunt” Mesajul dureros scris de Mădălina Crețan, la aproape un an de la moartea lui Nosfe! Soția regretatului artist a făcut publice imagini dureroase de la nunta lor

In articol:

Mădălina Crețan nu a trecut peste pierderea lui Nosfe, nici la aproape un an de la deces. Soția regretatului artist a postat un mesaj de-a dreptul dureros și a făcut publice imagini inedite de la cea mai fericită zi din viața lor.

Videoclipul postat este chiar de la nuntă, când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Citește și: Mădălina Crețan, imagini emoționante pe rețelele de socializare! Soția lui Nosfe s-a fotografiat într-un loc special pentru ea și artist: „Ieri a fost un pic mai bine”

Mădălina Crețan, imagini de la nunta cu Nosfe

Mădălina Crețan a trecut prin cele mai cumplite momente și în continuare se chinuie să trăiască cu amintirea soțului ei. Pierderea lui Nosfe a șocat o țară întreagă, însă cel mai greu este pentru cea care i-a fost parteneră de viață.

Chiar pe contul ei oficial de Instagram, Mădălina Crețan a postat un videoclip de la nunta lor, în dreptul căruia a scris și câteva cuvinte emoționante. Soția regretatului artist a ținut să precizeze că a trăit cel mai frumos sentiment lângă cel care i-a dăruit și o fetiță.

„Nu există sentiment mai frumos în viața asta decât să fii cu oameni care te văd așa cum ești și te iubesc așa cum ești cu adevărat. Mi-e dor de tine, soțul meu. Îți mulțumesc că mă vezi așa cum sunt și că m-ai făcut să mă simt perfectă așa cum eram”, a scris Mădălina Crețan, pe platforma de socializare.

Citește și: Mădălina Crețan, mărturisiri emoționante la aproape nouă luni de la dispariția rapperului Nosfe în emisiunea "În oglindă" la Kanal D2 "Eu am crezut că este o cădere de calciu, nu m-am gândit nicio secundă la un infarct"

Cum s-a schimbat Mădălina Crețan, după moartea soțului ei?

Pentru că foarte mulți oameni au întrebat-o dacă și-a revenit după moartea lui Nosfe, Mădălina Crețan a făcut o postare pe rețelele de socializare, prin care explică ceea ce se petrece acum în viața ei.

Deși recunoaște că nu a trecut peste tragedie, soția regretatului artist mărturisește că a învățat să trăiască fiecare clipă așa cum este ea. Totodată,

ea a precizat că a ales să fie femeia pe care Nosfe a iubit-o întotdeauna.

„Nu mi-am revenit, m-am transformat, am învățat, am acceptat, am căzut, m-am ridicat, mi-am dat voie să simt, să plâng, să sufăr, să zâmbesc. Am evitat să îmi împovărez mintea și sufletul cu asemenea cuvinte „tragedie, moarte, final”, etc.

Am ales să sărbătoresc viața pe care am avut-o împreună plină numai de lucruri magice în detrimentul „tragediei”. Am ales să nu pot negru, să nu devin o victima ca energiile primite înapoi să nu fie de victimizare.

Am ales să fiu aici pentru oamenii care încă sunt aici și au nevoie de mine prezentă și bine. Am ales să trăiesc demnă de iubirea pe care am primit-o de la Univers/Dumnezeu. Am ales să fiu femeia pe care soțul meu a iubit- o”, a scris Mădălina Crețan, pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile.

