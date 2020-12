Mădălin Ionescu a făcut plângere la poliție într-un caz de hărțuire! Zeci de femei, șantajate cu poze intime! Cum acționa rețeaua?

Mădălin Ionescu a ajuns victima unor hărțuitori care se folosesc de fotografiile lui pentru a obține bani de la femeile credule. Prezentatorul susține că este vorba de o rețea internațională de care este hărțuit de mai bine de doi ani. Recent, Ionescu a depus o plângere la poliție pentru a pune capăt acestei situații.

Mădălin Ionescu: ”Au folosit pozele mele și ale fiicei mele”

”Am făcut o plângere la poliție pentru că sunt hărțuit efectiv de vreo 2 ani. La început am crezut că este o joacă sau cel mult niște manifestări haotice ale unor scelerați. Sau a unor ”stalkeri”, a unor hărțuitori clasici. Nu e chiar așa și am constatat că în timp acești hărțuitori și-au dezvoltat extrem de mult acțiunile, pare să fie o rețea și am început să primesc mesaje de la persoane de sex feminin din toată lumea care-mi reclamau faptul că au fost abordate de indivizi pe Facebook sau pe Instagram care foloseau pozele mele, au creat conturi false. Au folosit pozele mele și ale fiicei mele, Petra, abordând femei din toată lumea. În Statele Unite există chiar permise de conducere cu fața mea de care se folosesc acești escroci”, a povestit Mădălin Ionescu într-un live pe contul lui de Facebook.

Mădălin Ionescu, imaginea perfectă a bărbatului cuceritor

Mădălin spune că a fost abordat de femei care au căzut victime acestor infractori. La început nu a dat importanță mesajelor, însă ulterior și-a dat seama că acestea sunt reale.

Mădălin Ionescu ”Sunt cel mai clonat bărbat din România”

”Există și românce care mi-au scris și mi-au spus că există astfel de tentative de escrocare a lor din partea unor personaje care folosesc pozele mele și care sub diverse pretexte încearcă să le escrocheze pe aceste femei. Sunt femei care chiar au plătit bani, cel puțin așa mi-au spus, pentru a se întâlni cu acești escroci, cu mine, cum ar veni. Nu înțeleg cum reușesc să cadă atât de ușor în plasă dar o fac și în acest moment există câteva sute de conturi false pe Intsagram în mod special cu pozele mele. Probabil că sunt cel mai clonat bărbat din România.

Sute de femei cucerite cu fotografiile lui Mădălin Ionescu

O tipă din Vietnam mi-a scris că cel cu care vorbea, fiind îndrăgostită de pozele mele, i-a mărturisit, după ce ea a devenit suspicioasă, că nu este real contul și că este un puști din Africa și că există o rețea care se folosește de imaginea mea”.

Femei măritate au trimis poze din intimitate

”Aceste femei mi-au trimis numere de telefon de pe care au fost sunate, conversații, mi-au făcut mărturisiri legate de dramele prin care trec, unele dintre ele căsătorite și ajunseseră să fie șantajate după ce, din păcate le oferiseră acestor escroci poze cu ele din intimitate crezând că mi le dau mie. Mă rugau să intervin pe lângă acești infractori să le scap de șantaj.

Ei bine, povestea este cât se poate de gravă, am făcut plângere la poliția din Otopeni”, a mai povestit Mădălin Ionescu.