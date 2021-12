Mădălin Ionescu, moment sincer din intimitate, alături de Cristina Șișcanu: „Pentru un bărbat e și oarecum jenant”

In articol:

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu formează împreună unul dintre cele mai îndrăgite și frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Relația lor a trecut testul timpului și cei doi au demonstrat că sentimentele care îi unesc sunt sincere și puternice.

De asemenea, nu se sfiesc să ofere cât mai multe detalii inedite din spatele ușilor închise și de fiecare dată îi uimesc pe fanii lor.

Prezenntatorul TV obișnuiește să spună lucrurilor pe nume și să răspundă, poate, și la cele mai intime întrebări despre relația lui cu Cristina Șișcanu. Totodată, Mădălin Ionescu nu se ferește să spună exact ceea ce gândește. Iată ce a spus, în urmă cu doar câteva ore, pe rețelele de socializare.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu își păstrează autenticitatea: „Nu mi-am cosmetizat nicio fotografie. Nu ma pricep și nu ma interesează”

În urmă cu câteva ore, pe contul său personal de Instagram, Mădălin Ionescu a abordat un subiect destul de actual pentru zilele noastre. Este vorba despre imaginea pe care unii creatori de conținut o afișează pe rețelele de socializare, ea fiind total diferită de realitate.

Prezentatorul TV i-a asigurat pe internauți că el și soția lui, Cristina Șișcanu , nu vor folosi niciodată astfel de artificii pentru a părea pe internet ceea ce nu sunt.

„Din când in când reușim să facem o poză impreună … Și asta e tot pe naturalețe, gen. Nu mi-am cosmetizat nicio fotografie. Nu ma pricep și nu ma interesează. Pentru un bărbat e și, oarecum, jenant. Știu ca trăim in era fake, in care totul e fardat pentru a parea altceva, pana și 💩. Ăștia suntem si vă salutam! 😘😘”, a scris Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Mădălin Ionescu, dezvăluiri despre viața intimă din cuplu

În urmă cu ceva timp, tot pe rețelele de socializare, întrebat de un internaut ce este mai importnat într-o relație, partea materială sau cea intimă, Mădălin Ionescu a dat un răspuns pe măsura așteptărilor.

„ Ar fi absurd să ajungem la concluzia că...cu cât banii sunt mai mulți, cu atât s***l este mai de calitate. Evident că partea intimă a unei relații ține în primul rând de un amalgam de elemente chimice, biologice, afective și de comunicare... A... mai e și capacitatea celor doi de a se completa reciproc, de a investi unul în celălalt și de a nu căuta decât binele reciproc. Dacă ții cont de toate aceste "ingrediente"...s***l poate fi o bucurie reală, constantă. Banii vin în completare, ajută la întreținerea atmosferei!", a mărturisit Mădălin Ionescu, pe contul lui de Instagram.