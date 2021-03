Mădălina de la Puterea Dragostei a fost cerută în căsătorie de George?! Imaginea care i-a dat de gol pe îndrăgostiți: "Gata, te-a cerut..."

In articol:

Mădălina și George au decis să părăsească Puterea Dragostei și să își continue povestea de iubire în afara casei. Se pare că decizia i-a aparținut concurentei, care suține faptul că nu mai poate rezista în competiție și vrea să se bucure de relația ei.

Mădălina de la Puterea Dragostei, cerută în căsătorie?!

Însă, în ultima perioadă, tot mai mulți concurenți din casă și chiar și prezentatoarea emisiunii, Cristina Mihaela, au făcut o dezvăluire neașteptată. George este mai pregătit ca niciodată să ducă relația la următorul nivel. Fostul concurent vrea să o ceară în căsătorie pe iubita lui.

„George e o persoană puternică și o va face pe Mădălina să se deshidă mai mult. Sunt un cuplu frumos și, ce crezi, vor să se căsătorească. George umblă după inel. I-am spus Marianei să facă echipă cu mine și să filmeze, pentru că nu vor să o facă în emisiune. Sub ochii mei, sub îndrumarea mea, sub atenta mea supraveghere ei au format acest cuplu, iar acum nu vor să facă acest pas în fața mea” , a dezvăluit Cristina Mihaela Drobanțu la „Totul despre Puterea Dragostei”.

De când au părăsit Puterea Dragostei, George și Mădălina au stat doar împreună. Au mers prin vacanțe și s-au bucurat de timpul petrecut împreună. Astăzi, pe contul de Instagram al frumoasei șatene au apărut mai multe imagini cu ea și George.

Cei doi sunt la munte, tânara ține un buchet superb de trandafiri în brațe, iar pe masa improvizată se vede o sticlă de șampanie. Totodată, în cea de-a doua fotografie, Mădălina arată ca a primit un inel, semn că ar fi fost cerută în căsătorie. Chiar dacă aceștia nu au confirmat cele întâmplate, internauții i-au felicitat pe cei doi.

Madalina si George[Sursa foto: Instagram]

"Gata,te-a cerut, că azi e 20.V-a stricat Mariana toată surpriza./ Felicitari 🥰🥰 se pare ca George te-a cerut 😁😁 abea aștept sa vad momentul in vlogul filmat de voi/ Felicitari copii frumosi❤️❤️❤️/ Felicitări frumoșilor!Casă de piatră,sănătate și multe realizări împreună!❤❤", au fost doar câteva dintre comentariile primite de Mădălina la ultima postare.