Mălina Avasiloaie, detalii despre al doilea copil: "Vreau să fie 2 ani între ei". Frumoasa artistă și iubitul ei s-au căsătorit în weekend

A fost petrecere mare în familia Mălinei Avasiloaie. Artista și soțul ei și-au unit destinele, iar petrecerea a avut loc într-un cadru de poveste, chiar la Snagov.

Alături de medicul care i-a devenit soț, artista are un băiețel, însă și-ar dori categoric și o fetiță.

Viața Mălinei Avasiloaie este cu siguranță împlinită! Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul său, iar cariera îi merge ca pe roate. Cântăreața a fost invitată la "Duet cu Alexandra Ungureanu", acolo unde și-a deschis inima și a povestit totul despre relația cu iubitul ei, dar și când ar vrea să vină cel de-al doilea copil.

Mălina Avasiloaie, detalii despre al doilea copil

Mălina Avasiloaie a vorbit despre viața de familie și mai ales despre cum este să fii mamă, dar a și dezvăluit un aspect mai puțin știut. Artista își dorește să devină mamă pentru a doua oară tocmai pentru că ar vrea să aibă și o fată.

"Daa, eu vreau și o fată, dar nu știu când mai am curaj să o fac acum. Înainte să am copil, ziceam că vreau să fie diferența de 1-2 ani, așa ca la carte. Între mine și Paula, sora mea, este o diferență de un an și opt luni. Ea este mai mare și am copilărit frumos. Ne-am și bătut de ne-am rupt capul la propriu, așa cum fac copiii.

Eu voiam să îmbrac hainele ei, o vedeam ca pe un model, voiam să fim la fel. Ne-am certat până la facultate. Am stat și la cămin împreună și ultima dată ne-am certat de la o pereche de chiloți. Erau noi și mi-a zis să nu mă ating de ei, că ea îi vrea prima", a mărturisit Mălina Avasiloaie, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Mălina Avasiloaie, totul despre momentul în care l-a cunoscut pe soțul ei

Vedeta și soțul său cunoscut la malul mării, într-un mod cu totul și cu totul atipic. Interpreta și medicul stomatolog au dansat în clubul de pe litoral toată noaptea, dar nu l-a lăsat să o sărute până ce nu au ajuns la București.

"Ne-am cunoscut la un party la malul mării, total paradoxal a ceea ce spuneam eu atunci despre asta, să mă agațe unul în club, clar are alte intenții.

Eram în club și în prima seară nu l-am lăsat mă pupe. Mi-a plăcut de el, știam cine e de pe Instagram. Era frumos rău și am zis că sigur are listă kilometrică. El avea ochelarii de soare la ochi și eu nu vedeam dacă se uită la mine. Așteptam să facă un pas, să vină la mine sau să îmi scrie(...) El mă căuta pe mine pe Instagram pentru că nu mă mai știa cum mă cheamă și până a văzut un story de la mine, mi-a scris.

A venit la masă și din clipa aia am dansat împreună. Era o gălăgie în jurul nostru și noi ne legănam așa... eram rupți din context jur. A fost dragoste la prima vedere, dar nu l-am lăsat să mă pupe. Am așteptat să ne vedem în București după o zi și atunci m-a pupat prima dată. Eu simțeam că e omul meu", a dezvăluit ea.

Mălina Avasiloaie, nuntă ca în povești

Weekendul care tocmai s-a încheiat a adus un eveniment cu totul și cu totul important pentru Mălina Avasiloaie. Artista și iubitul ei s-au căsătorit, după mai mulți ani de relație. De la ceremonie nu a lipsit, evident, nici fiul cuplului.

Petrecerea a fost și ea una pe cinste. Organizată într-un cadru de poveste la Snagov, petrecerea le-a adus alături cei mai importanți oameni din viața lor, dar și o tonă de distracție! Artista i-a cântat soțului său pe ringul de dans, iar multe dintre momentele memorabile au fost distribuite chiar și în mediul online.

"Cele mai mari emoții…,,Mai frumoasa” a fost prima piesa pe care i-am cantat-o lui Alin cand ne-am cunoscut. Am tinut sa i-o cant si in seara noastră", a scris Mălina Avasiloaie, în dreptul filmării de pe Instagram în care interpreta pentru iubitul ei piesa "Mai frumoasă", a Laurei Stoica.

