Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a recunocut că a ucis-o pe ALexandra Măceșanu. Cu toate acestea, spune că nu a ucis-o pe Luiza Melencu, fata de 18 ani care a dispărut în urmă cu zece luni.

Mama Luizei Melencu nu a acceptat niciodată că fiica ei ar fi moartă și a continuat să spună că se află sechestrată în altă țară și să spere că se va întoarce înapoi.

„Noi am susţinut de la început că Luiza nu este moartă. Şi nu este moartă. Aşteptăm să vedem ce declară Dincă. Eu am spus că o să lupt până o să aflu adevărul. Speranţa am avut-o de la început că Luiza este vie, trebuia să aflăm adevărul de la el. Numai că el… uitaţi-vă, nouă luni de zile n-a spus absolut nimic. Iar eu nu ştiu pe ce bază trimiteau ei (procurorii DIICOT-n.r.) dosarul în instanţă… Mă gândesc că totuşi, Dumnezeu e sus şi ne va ajuta”, a spus Monica Melencu.

După ce Gheorghe Dincă a declarat că nu a ucis-o pe Luiza Melencu, mama ei a pus această schimbare pe baza unei înțelegeri cu procurorii.

a mai spus Monica Melencu.