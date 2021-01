Manuela de la ”Puterea Dragostei”, dezvăluri incredibile! De ce s-a certat cu Ella și cum s-a împăcat cu Roxana, după bătaia care a șocat emisiunea

Manuela de la ”Puterea Dragostei” și Ella păreau să fie, până de curând, cele mai bune prietene, locuind împreună și, chiar mai mult, împărțind totul.

Cu toate acestea, în ultima perioadă, relația dintre cele două frumoase brunete s-a răcit, ia Manuela de la ”Puterea Dragostei” a explicat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, ce s-a întâmplat între ele.

”Ne-am înțeles bine o perioadă, nu pot să spun că nu. Eu credeam că suntem prietene, apoi ea a spus, clar și răspicat că are o singură prietenă. Dar aș fi trecut și peste asta, așfi pus-o pe seama unor emoții”, ne-a explicta Manuela de la ”Puterea Dragostei”. Doar că, încet încet, între cele două brunete, lucrurile păreau să o ia razna, atât Ella de la ”Puterea Dragostei”, cât și Manuela dându0și seama că sunt prea diferite entru a locui sub același acoperiș.

Ela si Manuela de la Puterea Dragostei nu mai sunt tocmai prietene

”Suntem stiluri total diferite, începând cu ideea de ordine, până la dorințele pe care le avem fiecare pentru viitorul nostru. Dacă eu voiam ceva, ea era fix invers. Și, decât să ajungem să ne certăm ca la ușa cortului, decât să ajungem să ne încăierăm, am decis să mă mut în alt loc, să îmi iau un alt apartament în chirie și să o las pe Ella singură, acolo unde locuiam împreună. De atunci, relațiile dintre noi s-au răcit, nu prea am mai comunicat, chiar deloc. Ea are, totuși, alte interese și preocupări, vrea să facă carieră în muzică , pe mine mă interesează cu totul și cu totul alte lucruri”, ne-a mărturisit, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Roxana si Manuela de la Puterea Dragostei s-au impacat

În altă ordine de idei, recunoaște Manuela , relația pe care o are cu Roxana de la ”Puterea Dragostei s-a îmbunătățit simțitor după scandalul din casa emisiunii. Astfel, cele două au ajuns să se îântâlnească într-un club și, fără să își mai poarte pică, au vorbit de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.”Am vorbit cu Roxana, ne-am văzut într-un club și am stat de vorbă. Nu pot spune că suntem chiar prietene, dar nu mai este nicio problemă între noi două”,ne-a explicat Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la Puterea Dragostei nu s-a inteles cu Ella

Manuela de la ”Puterea Dragostei” și Ella erau nedespățite

În toamnă, Manuela și Ella de la ”Puterea Dragostei” erau nedespățite, cele două locuind chiar împreună și împărtășind cu fanii fiecare moment petrecut. Mai mult chiar, cele două, când simțeau nevoia să își facă de cap, în miez de noapte, plecau să își cumpere de mâncare, fără să mai țină cont de siluetă și se alintau reciproc de parcă ar fi fost cuplu. ”A venit nevastă-mea acasă!”, a scris, descriind relația lor, Manuela lângă o imagine cu Ella ieșind din shaormerie, în timp ce căra punga cu shaormele cu care cele două și-au făcut de cap, probabil, mai târziu, acasă, ca ”fetele cochete”.