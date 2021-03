Manuela de la ”Puterea Dragostei”, în ring! Cea mai dură concurentă, de la show direct la lupte

In articol:

Nu de altceva, dar, așa cum recunoaște și ea cu sinceritate, este o fire vulcanică, motiv cât se poate de serios pentru a aacționa, uneori, ca în... ring, imaginile cu Manuela având înfruntări fizice, neregizate, serioase, fiind, la un moment dat, virale.

Acum însă, reporterii WOWbiz.ro au aflat, în exclusivitate, că Manuela de la ”Puterea Dragostei” va urca, la propriu, în ringul de lupte. E adevărat, nu pentru a se înfrunta cu vreo domnișoară care face imprudența să o provoace, ci pentru a prezenta o gală de arte marțiale, frumoasa Manuela de la ”Puterea Dragostei” fiind una dintre fetele care îi vor încânta pe cei care se uită la asemenea sporturi. ”Voi urca în ring, dar voi duce tabela”, ne-a spus, în exclusivitate Maneula de la ”Puterea Dragostei”, ea recunoscând că este nerăbdătoare să vadă cum se va descurca în postura inedită în care va fi pusă.

Manuela de la Puterea Dragostei impresioneaza cu formele ei

Evident, costumația brunetei Manuela de la ”Puterea Dragostei” va fi una pe măsura senzualității ei, focoasa brunetă urmând să arate celor care vor urmări gala de arte marțiale că nu degeaba a devenit, acum câțiva ani, Miss Alba și că, acum, arată mai bine ca niciodată.

Manuela, bătaie la ”Puterea Dragostei” cu Roxana, înfruntări serioase cu Loredana Chivu

Cei care o cunosc pe Manuela știu că bruneta nu trebuie provocată prea des, temeramentul ei vulcani făcând-o, în mijlocul emisiunii ”Puterea Dragostei” să se războiască cu Roxana, rivala ei de atunci. Mai exact, la acea vreme, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie.

Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor. Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana. În urma bătăii, Roxana s-a ales cu buza spartă de Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la Puterea Dragostei a fost Miss Alba

Nici Loredana Chivu nu a scăpat prea ușor în momentul în care s-a certat, anul trecut, într-un club, cu Manuela de la ”Puterea Dragostei”. ”Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea. Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea. M-am ridicat de la masă și acolo, în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult. Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc (râde, n. red.)”, ne-a spus, pe atunci, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.