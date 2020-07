In articol:

Marcel Pavel se numără printre vedetele care au contractat COVID-19. După ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus, celebrul cântăreț a fost dus cu izoleta la spital. Au urmat clipe grele pentru interpretul admirat de milioane de români și, după cum a recunoscut chiar el, a fost la un pas de moarte în timp ce se afla la spital.

Marcel Pavel a avut la un moment dat nevoie de o mască de oxigen pentru a respira. Din fericire, însă, ce a fost mai greu a trecut, iar acum el se află în afara oricărui pericol.

Marcel Pavel, la un pas de moarte după ce a fost infectat cu coronavirus

Marcel Pavel a trecut prin clpie grele, dar a avut alături o echipă de medici care fac eforturi supraomenești pentru a-i vindeca pe pacineții in fectați cu coronavirus. În plus, cântărețul s-a bucurat și de susținerea celor dragi, dar și a fanilor, deși gurile rele spuneau că ar fi fost plătit pentru a pretinde că este infectat.

„Acum e ceva mai bine, relativ mai bine. Dar atunci a fost cumplit, la un pas de moarte. Nu am o stare emoțională extraordinară acum – în spital am avut-o foarte echilibrată, de neexplicat. Am avut o liniște foarte-foarte mare. Poate că acest lucru mi l-a inspirat și personalul spitalului. Am rămas cu tensiune și eu nu sunt hipertensiv”, a declart Marcel Pavel în cadrul unei emisiuni de televiziune.