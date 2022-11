Marea dorință a lui Cristi Borcea, îndeplinită la dublu de Valentina Pelinel: „Ne-a dat Dumnezeu” Afaceristul este acum în culmea fericirii: „Fix așa a ieșit”

In articol:

În ciuda gurilor rele și a felului în care s-a născut iubirea lor, acum Cristi Borcea și Valentina Pelinel demonstrează că unde e dragoste, nimic nu poate merge rău.

Cei doi se iubesc de ani buni, au devenit părinții a treci copii, conduc multe afaceri împreună și duc viața la care au visat mereu.

Citește și: Valentina Pelinel, totul despre căsnicia cu Cristi Borcea! Ce se întâmplă în relația lor de când au apărut copiii: „Mie nu îmi place să...”

Cristi Borcea, mândru că Pelinel i-a făcut două fete

Deși este tatăl a nouă copii, atunci când fostul model i-a dăruit un băiat, primul copil al cuplului, Borcea i-a mărturisit soției că are o mare dorință de la viață.

Fostul patron de la Dinamo i-a mărturisit soției sale că vrea să-l facă și tată de fată, una care să semene perfect cu blondina, dar care să ia și ceva de la el, pentru a fi un copil unic.

Citeste si: Logodnica lui lui Culiță Sterp, veste emoționantă: „Abia aștept să ne cunoaștem”- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Și cum toate i-au mers bine în viață, dorința lui Borcea a fost ascultată și destinul a făcut ca Valentina Pelinel să rămână iar însărcinată.

Iar marea minune a fost faptul că nu doar dorința lui Borcea s-a îndeplinit, ci și a Valentinei. Așa se face că acum fiecare are propria copie în miniatură, căci una dintre gemene seamănă cu Valentina Pelinel, dar are ochii lui Borcea, iar cealaltă este copia afaceristului, dar luând privirea mamei.

„Rania seamănă cu Cristi, dar are ochii mei. Indira seamănă cu mine, dar are ochii lui Cristi. Sunt total diferite. După ce l-am avut pe Milan și eu îmi mai doream copii, el a zis: „Neapărat să îmi dea Dumnezeu o fată să semene cu tine. Vreau o Valentina mică! Să semene cu tine, dar, eventual, să fie mai tare ca tine. Să aibă ochii mei, care sunt albaștri!”. Și uite că ne-a dat Dumnezeu chiar două. I-am zis: „Uite că tu ai cerut una ca mine, iar eu am primit una ca tine!”. Fix așa a ieșit. Mereu îmi zice: „Ea e Valentina mică! Dar are ochii albaștri, tu nu îi ai!”, a spus Valentina Pelinel, conform ego.ro.

Marea dorință a lui Cristi Borcea, îndeplinită la dublu de Valentina Pelinel [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Valentina Pelinel a studiat în America pentru a-i fi parteneră lui Borcea în afaceri. Cum își ajută vedeta acum soțul: ”Mi-au atras cel mai mult interesul”

Privind la ce are, o familie numeroasă, fericită și sănătoasă, Valentina Pelinel, deși se laudă cu o carieră strălucitoare ca model, spune că nu ar da viața de acum pe nicio reușită profesională.

Vedeta mărturisește că a ajuns în punctul în care mai important pentru ea este aspectul personal al vieții, ci nu cariera.

Acum bucuriile sale se leagă numai de soțul și copiii lor și spune că nimic financiar ori profesional nu îi aduce satisfacția pe care o simte atunci când privește la reușitele de pe plan personal.

„Cred că toate se fac la timpul lor, trebuie să știi să te retragi în glorie. Simți când familia trebuie să ocupe primul loc în viața ta. După, le îmbini frumos, afaceri, copii și toate cele. Dar nu poate să fie cariera pe primul loc întotdeauna, atunci sacrifici viața de familie. Trebuie să existe un echilibru, ca în toate, de fapt. Iar acum ce să mă împlinească mai mult? Ce prezentare, ce poze, ce ședință foto, ce reclame? Să îmi văd copiii fericiți, asta contează. Sunt niște schimbări după ce ești mamă”, a mai spus fostul model.