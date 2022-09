Marele regret al Elenei Merișoreanu: ”A fost un sacrificiu, îți lași copiii” Ce nu a putut face vedeta din cauza vieții artistice

In articol:

Elena Merișoreanu este una dintre veteranele lumii folclorice de la noi. Artista se laudă cu o carieră de zeci de ani, care a dus-o pe culmile succesului și care i-a schimbat radical viața.

Încă din adolescență a urcat pe scenă, apoi, deși și-a întemeiat o familie, Elena Merișoreanu a continuat să evolueze și pe plan profesional.

Elena Merișoreanu regretă că nu a stat mai mult în sânul familiei

Evenimentele, cântările și deplasările au ținut-o departe de casă încă de la vârsta de 16 ani, lucru pe care-l face și acum, căci încă mai cântă și îi încântă pe români cu vocea sa.

Însă, dacă acum nu mai este nici o problemă atunci când lipsește de acasă, în trecut, Elena Merișoreanu trebuia să se împartă între rolul de mamă și cel de artist.

Acesta fiind acum marele regret al cântăreței de muzică populară. Și asta pentru că timpul nu-l mai poate întoarce, iar ea nu prea are amintiri din perioada creșterii copiilor săi.

În locul ei, soțul, părinții și sora au fost cei care s-au ocupat în mare parte de copii, ea fiind mereu plecată în țară sau peste hotare pentru a aduce un ban în casă.

„Eu de la 16 ani stau pe tocuri, am cântat mult și prin străinătate. Îmi aduc aminte că mă încălțam dimineața la 6 și mă descălțam tot dimineața, la 5. Este un efort foarte mare, dar este și o plăcere, nu aș zice că este un sacrificiu. Sacrificiu a fost că nu m-am bucurat de creșterea fetelor mele când erau mici pentru că am fost plecată prin turnee. Eu am fost salariată mulți ani la unul dintre cele mai mari ansambluri din România. Când aveam o nuntă, sâmbăta sau duminica, erau niște bani care intrau în buget pe lângă salariu, dar nu puteam să merg pentru că aveam spectacole și turnee. Din punctul acesta de vedere, există sacrificiu. Îți lași copiii, nu te bucuri de evoluția lor. Dumnezeu să îi ierte pe părinții mei și pe sora mea, care până la vremea școlii au stat acolo”,a spus Elena Merișoreanu, conform Ego.ro.

Deși a lipsit mul timp de lângă cei dragi, Elena Merișoreanu spune că niciodată copiii săi nu i-au reproșat acest fapt.

Ba din contra, i-au înțeles meseria, sacrificiul făcut pentru un trai mai bun și s-au bucurat de ceea ce ea le putea oferi.

De cealaltă parte, însă, nimic din toate acestea nu aveau să se întâmple, dacă soțul ei, pe care ar alege să-l aibă încă o viață lângă ea, nu se dedica în totalitate familiei și casei.

„Niciodată, nu (nr. nu i-au reproșat fetele lipsa). Le-am explicat, iar când veneam din străinătate, cine avea pe vremea lui Ceaușescu ce aveau ele? Eu m-am sacrificat pentru familie. Și soțul meu a fost foarte ocupat, a fost militar, a lucrat în poliție. Și el a muncit enorm de mult. În căsnicie au existat și coborâșuri, dar am trecut peste ele. Dacă aș mai fi tânără, tot pe soțul meu l-aș lua. Și-a văzut de casă, și-a văzut de familie, de fete, cât eu am fost plecată. A fost grijuliu, eu nu am fost să fac piața sau cumpărăturile. Într-un fel, am fost o răsfățată. Și sunt și la ora actuală”, a mai adăugat interpreta de muzică populară.