Marius Elisei rupe tăcerea după divorț! Cine a decis, de fapt, să divorțeze: „Am ajuns să ne certăm de la orice lucru mărunt”

Oana Roman și Marius Elisei și-au oficializat despărțirea și în fața notarului în urmă cu câteva zile, când au semnat toate actele pentru divorț.

Nimeni nu știe până acum adevăratul motiv al separării celor doi, însă, de-a lungul timpului au existat mai multe speculații.

Marius Elisei vrea să pună capăt zvonurilor și vorbește pentru prima oară despre motivele divorțului, dar și despre cum mergea relația dintre el și Oana Roman înainte de anunțul despărțirii.

Marius Elisei regretă despărțirea: „Î mi pare rău”

Marius Elisei Și Oana roman au divorțat după 7 ani de căsnicie, iar din rodul iubirii lor s-a npscut micuța Isabela, care este cea mai importantă ființă pentru cuplu. Cei doi au o relație bună, de prietenie, chiar și după divorț, iar centrul universului lor este chiar fiica lor.

Cât despre motivul despărțirii definitive dintre el și Oana Roman, ei bine se pare că nu este vorba despre vreo infidelitate sau despre vreo ceartă aprinsă.

Și mie îmi pare rău. Chiar dacă am divorțat suntem în continuare într-o relație bună care e și normală, avem un copil minunat. Am trecut peste tot, dar acum am ajuns și în faza asta în care să divorțăm oficial. Probabil că a existat foarte multă încărcătură din partea ambilor. Nu m-am simțit în umbra ei, era normal. Eu când am luat-o era cunoscută, e o femeie deșteaptă, cu capul pe umeri. Ceva concret pentru care nu a mers nu știu. Nu am înșelat-o, nu m-a înșelat. Nu a fost cazul de scandaluri mari, cu bătăi, nu s-a pus problema. Ea e vulcanică, dar are un suflet foarte bun. Nu am dat și nu o să dau niciodată într-o femeie, a povestit Marius Elisei.

„Am ajuns să ne certăm de la orice lucru mărunt și am decis să alegem o cale să fie bine pentru amândoi”

Se pare că Oana

și Marius nu mai erau pe aceeași lungime de undă în ultima perioadă. Ajunseseră să se certe din cele mai banale lucruri, iar, la final, nu s-a mai putut face nimic pentru a salva căsnicia.

„Am ajuns să ne certăm de la orice lucru mărunt și am decis să alegem o cale să fie bine pentru amândoi. Nici eu nu mă simțeam implicat în casă, nu produceam, nu făceam, mă durea și pe mine. Timp de șapte ani am trecut prin multe, le-am depășit. Când ea nu putea să lucreze, am făcut-o eu. După ce ea și-a revenit, am stat eu cu cea mică. Discuții într-o familie sunt mereu, dar acum nu s-a mai putut salva nimic”, a mai dezvăluit fostul partener de viață al Oanei Roman.

Cine a pus piciorul în prag și a adus divorțul în discuție

Marius Elisei a părăsit căminul conjugal pe 17 decembrie, iar de acolo a început și cea mai grea perioadă pentru el, care recunoaște că s-a confruntat și cu depresia. El este cel care a sugerat să divorțeze, iar Oana Roman a fost de acord și au ajuns în fața notarului.

Povestește că el și Oana Roman au început această relație pentru că a existat iubire între ei, chiar și în ciuda diferențelor dintre ei și a gurilor rele.

„Sărbătorile le-am petrecut singur, în depresie, nu a fost ușor. M-am simțit ca un om pe care nu-l voia nimeni, dar asta a fost doar în capul meu. Lumea nu știa ce se întâmplă, că am plecat sau că sunt singur. Divorțul e un șoc, nu e ușor, mai ales că este și un copil. Din partea mea a venit, eu am zis să divorțăm, dar și Oana a fost de acord și m-am bucurat. Mă bucur că s-a ajuns aici, la notar. Am decis împreună totul. Timpul va decide ce se va întâmpla, orice este posibil, mai ales că eu îmi mai doresc copii. Diferența dintre noi nu a contat, pentru că a existat dragoste, ne-am iubit și ne-am plăcut”, a mai menționat Marius Elisei.