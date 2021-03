Marius Manole, despre acuzația că a urcat beat pe scenă ”A fost o perioadă când am exagerat” VIDEO

In articol:

În 2007, Marius Manole a fost acuzat că a urcat beat pe scenă în deschiderea unui festival la Sibiu, oraș care tocmai fusese declarat Capitală Culturală Europeană. La un moment dat, Marius Manole a întrerupt spectacolul și chiar de pe scenă a lansat o critică virulentă la adresa regizorului, a organizatorului, timp în care a mai băut o bere. Reacția actorului a fost pusă pe seama consumului de alcool. Marius Manole a declarat atunci: ”A fost un gest de protest, era un spectacol prost, eram lucid, de la trei beri nu poți să fi beat să cazi pe jos. Beau trei beri în fiecare seară, nu mi se întâmplă nimic. Eo chestie pe care eu nu o regret deloc, aș face-o din nou, fără alcool de data aceasta”.

Marius Manole, invitatul lui Denise Rifai[Sursa foto: Kanal D]

Denise Rifai l-a întrebat acum pe Marius Manole: ”Aveți probleme cu alcoolul?”

Citeste si: Cine este marea iubire a lui Marius Manole. Vezi ce părere are actorul despre relaţiile din ziua de azi

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

Răspunsul actorul a venit ferm. ”Nu. Nu mai am deloc probleme deloc cu alcoolul. Poate a fost o perioadă când am exagerat cu asta, pentru că mi se părea că umple un gol după spectacol, a fost o perioadă de vreo 10 ani în care eram așa la limită...Dar, acum nu mai am nicio problemă cu alcoolul, din fericire. Chiar n-am!”, a spus invitatul lui Denise Rifai.

Marius Manole, despre momentul în care a urcat beat pe scenă ”Lumea nu știe contextul”

Marius Manole a vrut să explice ce s-a întâmplat de fapt la Sibiu în urmă cu 14 ani. ”Legat de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, lumea nu știe contextul, care era unul foarte ciudat. Noi eram acolo mai mulți colegi, ne-am adus unul pe altul, rămâneam unul pentru altul în proiectul ăsta deși era foarte prost. Acolo a început pentru mine întrepătrunderea asta între teatru și lumea politică. Să încep eu să înțeleg cum funcționează lucrurile. Noi am ajuns la Sibiu și nu eram așteptați de nimeni, că nu trebuia să înceapă festivalul cu noi, nu atunci. În spectacol erau însă două soții de ministru, al culturii și al economiei și nu știu cum naiba s-a construit un cort, imediat s-a amenajat totul, a doua zi am și jucat. Nici nu era pregătit publicul, era domnul Iohannis în sală, era un frig, a și zis omul ”În locul lui aș fi băut și eu o țuică, că era un frig acolo” și adevărul e că era foarte frig, pentru că nu erau pregătiți. Contextul ăsta e! Nu era chiar așa, că m-am dus eu acolo și nu mi-a plăcut spectacolul, eu știam că un miliard dat acestui spectacol: oare întâmplător s-a dat un miliard doar pentru un spectacol, că eram noi actori cunoscuți? Nu, pentru că erau două femei, ale ministrului culturii și economiei, așa că bugetul nu era întâmplător. Dar dacă tot e buget hai să facem un spectacol bun, de ce să facem o porcărie?”, spus Marius Manole.

Citeste si: Marius Manole, dezvăluiri neașteptate: „Eu sunt un om foarte vicios. Am fost în prag de alcoolism”

”De ce v-ați suit pe scenă”, l-a întrebat Denis Rifai. ”De prost, pentru că am crezut că am tăria să fac un compromis ca să câștig un ban. Și mi-am dat seama în timp ce jucam că nu am puterea asta. Și povestea e mai frumoasă, e mai lungă. Erau două spectacole: unu la 4, unul la 7. Eu eram atât de pornit pe acest spectacol și mai ales pe întâmplarea asta, cum s-a amenajat totul, încât la primul spectacol, și asta nu știe nimeni: eu stăteam la ușa cortului și când oamenii veneau și eu le spuneam ”Vă rog frumos plecați acasă, e foarte prost, mă scutiți pe mine...Vă rog frumos”. Și primul spectacol de la ora 4 s-a suspendat din lipsă de public. Al doilea spectacol, de la ora 19, nu a mai putut fi suspendat că venea directorul teatrului, de la ambasada Franței, venea primarul dl Iohannis, era oricum o mână de oameni, că ei nu erau pregătiți. Atunci s-a întâmplat pocinogul, pentru că nu m-a mai ținut ficatul, era un compromis care m-a depășit. De aia nu am mai gândit, am zis ori totul, ori nimic. Mă gândeam că mă fac de rușine, mă întorc la Iași, la mama și la tata. Dar, nu poți să treci peste asta. Și n-am trecut!”, a precizat Marius Manole la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.