Mărturisirea făcută de Steliana Sima, după 33 de ani de căsnicie. Artista și soțul ei au făcut un pact: "Când pornesc pe un drum, îmi place să ajung la capătul lui"

Steliana Sima are, pe lângă o carieră de invidiat în domeniul muzical, și o familie frumoasă, cu care se mândrește peste tot. Ea și soțul ei sunt căsătoriți de 33 de ani, dar recunoaște că pentru a avea un mariaj fericit au fost nevoiți să facă multe sacrificii.

Steliana Sima, secretul unui mariaj fericit

Încă de când și-au unit destinele, Steliana Sima și soțul ei au avut o relație specială. Ca în orice cuplu, însă, au existat și momente dificile, când cei doi au fost nevoiți să treacă peste anumite obstacole. Acum, după trei decenii de mariaj, interpreta de muzică populară a dezvăluit cum a reușit să-și întemeieze o familie frumoasă, dar și care este secretul din spatele unei căsnicii de durată: "În general, când pornesc pe un drum, îmi place să ajung la capătul lui, întotdeauna. Nu m-am lăsat nici impresionată, nici doborâtă de obstacolele pe care le-am întâmpinat, indiferent de drumul pe care am pornit. La fel și în căsnicie. Nu înseamnă că o căsnicie de 33 de ani a fost toată așa cum vedem noi.", a declarat Steliana Sima, în cadrul emisiunii "Teo Show".

Steliana Sima și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Steliana Sima și soțul ei, total opuși când vine vorba despre preferințele muzicale

Chiar dacă au multe în comun, Steliana Sima recunoaște că sunt unele lucruri în privința cărora ea și soțul ei sunt total opuși. Este și cazul preferințelor muzicale, căci, după spusele artistei, bărbatul nu ascultă cântece populare: "Nu ascultă (n.r. muzică populară). Am avut câteva experiențe până am găsit o cale de mijloc, unde să asculți cel mai mult atunci când ești între evenimente și alergi de la un capăt la celălalt al țării?

Și normal că asculți, mai ales dacă este un album nou al unui coleg. Și am zis: 'Hai să ascultăm!'. L-am ascultat, mai pun încă o dată! Și zice: 'Am înțeles, te-am înțeles, dar nu toată seara, asculți tu când ești singură'. Atunci am respectat și dorința lui.", a mărturisit Steliana Sima, la "Teo Show".