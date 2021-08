Mașina lui Jador, vandalizată! Cântărețul se afla la un concert: „A luat portofelul...”

In articol:

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului. Celebrul artist are concerte în toată țara și mereu este pe drumuri. Seara trecută, în timp ce se afla într-un concert din Constanța, Jador a avut parte de un incident neplăcut. După ce a terminat de cântat și a plecat cu restul formației înapoi la mașină, cântărețul s-a trezit cu geamul mașinii spart, iar coșmarul nu se oprește aici.

Din mașină lipsește chiar portofelul cântărețului.

Jador a anunțat că nu îi pasă de banii din portofel, ci de acte. El are nevoie de buletin pentru a se deplasa la concertele următoare, în special la unul pe care urmează să îl aibă în Germania.

„Te duci la spectacol și ia uite oamenii ce fac la mașină! Nu mai avem geam. Cel care a luat portofelul din mașină, te rog frumos, ia banii și golește-l. Ia portofelul și aruncă-l la o secție de Poliție, ca să fie bine! Te rog eu frumos, că trebuie să plec în Germania”, a transmis Jador, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Ulterior, Jador s-a filmat într-o mașină, în timp ce stătea cu capul pe picioarele unei tinere. Chiar dacă momentan nu și-a recuperat actele, celebrul cântăreț este acum în drum spre Câmpia Turzii, unde urmează să aibă un nou concert.

Mașina lui Jador a fost vandalizată! Artistul a rămas fără portofel [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Jador a rupt o bancnotă de 100 de lei

Jador a fost filmat în timpul unui concert, unde a rupt o bancnotă de 100 de lei.

Artistul a explicat motivul care a stat în spatele gestului care i-a adus multe critici. El a mărturisit că invitații de la cântare erau foarte insistenți, nu se mai bucurau de moment și nu era lăsat în pace.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tiktok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cânt pentru bani… Am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani, nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții.

Ce voiam să zic e că nu am ajuns și că n-o sa mă gândesc niciodată în viața mea că am ajuns… eu am refuzat banii respectivi pentru că toata lumea stă cu bani pe tine, toata lumea stă cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai dansează așa

cum se făcea odată. Nu știu cum să va zic, eu cânt de când eram mic și toata lumea dansa, nimeni nu stătea cu telefonul pe tine…”, a povestit Jador.