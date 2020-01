Matteo Politi a fost acuzat anul trecut că a practicat chirurgia estetică fără să aibă vreun studiu sau vreo specializare în acest sens. Anul acesta, Matteo Politi a decis să lase medicina de o parte și să se axeze pe muzică.

„În perioada universității am scos 2 melodii cu Sony și am fost DJ într-un club mare din Anglia. Am mixat și în Spania și Italia. Pasiunea mea pentru muzică este una destul de veche”, a povestit Matteo Politti, pentru Fanatik.ro.

Medicul italian nu exclude ideea participării la Eurovision, însă nu este planul sau cel mai important. În prezent, se concentreaza pe strângerea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități, de pe urma câștigurilor sale din muzică.

În urmă cu puțin timp, italianul a lansat piesa "Follow the sun", însă a reușit să strângă doar puțin peste 1.000 de vizualizări pe YouTube. Matteo însă nu se dă bătut și promite că va veni cu idei noi în materie muzicală.

Matteo Politi a scos recent o melodie, în colaborare cu un astist cunoscut

Pentru melodia "Folow the sun", Matteo Politi a colaborat cu bunul său prieten, artistul Doru Todoruț.

„Prietenul meu Doru Todoruț m-a ajutat să realizez piesa Follow the sun. Banii pe care îi voi câștiga cu această melodie îi voi dona cazurilor de copii cu dizabilități”, a declarat medicul.

Se pare că doctorul italian are planuri destul de serioase în ceea ce privește cariera muzicală, având în vedere că urmează să înceapă o colaborare cu o casă de discuri. Este posibil să îl auzim în curând și la radio.

În ceea ce privește scandalul în care a fost implicat acum ceva vreme, Matteo spune doar că totul merge într-o direcție bună în momentul de față.

„Nu pot să dezvălui date din anchetă, dar urmează lucruri bune. După perioada de arest preventiv m-am schimbat și am început să văd viața cu alți ochi. Am văzut cealaltă față a Bucureștiului și m-am gândit să deschid o clinică pentru cei amărâți. Voi ajuta persoanele defavorizate, persoane care nu au din ce să trăiască”, a mai povestit italianul.