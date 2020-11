Meniul Danei Budeanu. Ce rutină are vedeta în fiecare noapte deși are o siluetă de invidiat

In articol:

Pentru cei care se treabă cum se menține Dana Budeanu, aceasta a dezvăluit meniul său zilnic, care, culmea, conține…. tort, după o rețetă proprie.

”Eu mănânc rodie în fiecare dimineață. Eu alte fructe nu mănânc pentru că nu îmi plac, în afară de rodie și de ananas. În weekend, dimineața fac excepție și mănânc tort. Dar, tortul ăla îl mănânc în general noaptea, pe la 12- 1”, a povestit Dana Budeanu recent. Discuția despre meniul Danei Budeanu a pornit de la Mircea Badea care i-a spus că s-a dus la o cofetărie și i s-a recomandat ”Rodia de dimineață”, tortul creat după o rețetă a Danei Budeanu.

Dana Budeanu are o siluetă de invidiat deși mănâncă tort în fiecare noapte[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cea mai mare rușine pentru Alex Bodi. A recunoscut că se îmbracă de la prieteni - evz.ro

Citeste si: Bill Gates a anunţat data când se va termina pandemia de COVID-19. “Oamenii ar trebui să înțeleagă…” - bzi.ro

Citeste si: Teo Trandafir, răspuns neașteptat despre Dana Budeanu, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Dana Budeanu a dezvăluit și care este mediul ei zilnic: ”Dimineața mănânc rodie. La prânz mănânc de obicei paste. Nu mănânc carne decât foarte rar, nu mănânc mâncare gătită, din aceea cu sos. Mănânc și seara, iar noaptea o felie de tort”. (VEZI si ce a spus Dana Budeanu după ce Andreea Esca s-a infectat cu noul coronavirus)

Tortul creat de Dana Budeanu se numeste ”rodia de dimineata”[Sursa foto: Instagram]

Dana Budeanu mănâncă rodie la micul dejun de mulți ani

Dana Budeanu a povestit și în urmă cu câțiva ani despre meniul său și despre faptul că mănâncă rodie la micul dejun, semn că are același stil de viață de mult timp.

Citeste si: Oana Zăvoranu, în război cu influencerii! Ce a spus însă despre Dana Budeanu

”Rodia de dimineata... aproape ca a luat locul salutului pe care-l primesc când mă întâlnesc cu persoane pe care le cunosc sau nu, care-mi spun sau mă întreabă despre aceasta.. da, o consum zilnic, în cursul săptămânii dimineața, pentru că nu am timp de nimic, mă trezesc la șase fără un sfert și am foarte multe de făcut până plec cu fetițele din casă. Am ales rodia pentru că îmi place foarte mult, nu am citit nimic ănainte, eu nu sunt o persoană care mănâncă multe fructe și asta pentru că nu imi plac aproape deloc. Sunt o persoană însă, care mănâncă enorm de multă ciocolată, bea cola, energizante, mănâncă foarte rar carne pentru că nu-i place, însa nu pot trăi fără măcar doi burgeri pe luna sau pizza cu salam picant.Mănânc absolut orice, când am chef și cum am chef, însă aproape niciodată mâncare gătită sau cu sos, acelea nu-mi plac deloc. Diminețile de week end sau în vacanță încep cu tort de bezea și ciocolată, pentru că am timp să "trag" de el cât vreau, tort pe care-l consum și noaptea, pentru că la mine somnul durează în jur de patru ore și atunci mă comport ca și când e zi, având activități normale, citind în majoritatea nopților, scriind, gătind, uitându-mă la seriale”, a scris Dana Budeanu pe Instagram în urmă cu vreo 5 ani.