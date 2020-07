In articol:

Mesajul pe care medicul l-a transmis celor care nu cred în existența virusului este destul de dur. De-a lungul acestei pandemii au tot existat păreri pro și contra, care au ajuns și la urechile cadrelor medicale.

Medicul Simin Aysel Florescu, de la Spitalul "Victor Babeș" din București, a postat un mesaj pe contul propriu de facebook în care critică dur pe cei care nu cred în existența coronavirusului.

Mesajul pe care l-a transmis un cadru medical pe pagina sa de facebook : "Hai cu noi în terapie intensivă, lângă vreo 2 bolnavi din ăștia închipuiți"

Deși numărul cazurilor de coronavirus este în creștere, iar numărul de decese este îngrijorător pe zi ce trece, există totuși oameni care nu cred în existența acestui virus. De asemenea, autoritățile țin să le precizeze oamenilor că acest virus există printre noi și că efectele acestuia în diferite situații sunt destul de grave.

Faptul că zeci de oameni au decis să protesteze împotriva măsurilor luate de autorități în ceea ce privește gestionarea pandemiei de coronavirus, a adus indignarea medicului Simin Aysel Florescu, de la Spitalul "Victor Babeș" din București. Acesta a postat un mesaj pe faceebok pentru cei care au suspiciuni în legătură cu existența virusului.

"Nu crezi în Covid. Ok. Nu crezi ca trebuie masca. Ok. Pai atunci hai cu noi în terapie intensiva, langa vreo 2 bolnavi din ăștia închipuiți, care se fac ca au Covid. Intri fara masca ( ca e inutila, zici, nu?), si stai acolo 10 minute, timp în care respiri profund. Langa bolnavii care nu au Covid. Aia care stau cu masca de CPAP sau sunt intubati. Aia care se zbat sa tragă aer in plamani, cu disperarea unui om care se îneacă.... Aaa, parca e altfel decât în piața Victoriei, unde te cațeri pe lăzi si urli aiurea, nu? Asa, respira aaadaaaanc, trage aer în piept, da-l afara.... ....poate mai si tușește careva pe langa masca de CPAP.... Asaaaaa, acum așteptam 6-7 zile.. Ne chemi tu când te apuca....cum ce, Covidu ala care nu exista. Ai curaj? ....ca la vorbe sunteti meșteri toti.....doctori sunteți toți....incredibil.", a declarat medicul Simin Aysel Florescu, de la Spitalul "Victor Babeș" din București, potrivit digi24.ro.

Doctorul Virgil Musta: "Pacienții vin, ne anunță că au covid și pleacă. Au apărut focare în oraș"

Doctorul Virgil Musta, managerul spitalului, a declarat pentru Digi24 despre momentele în care oamenii vin și susțin că au coronavirus, dar mai apoi refuză internarea.

„Dacă m-ați fi întrebat acum o săptămână, o săptămână și jumătate, spuneam că stăm liniștiți. Aveam cinci pacienți internați cu o medie de un pacient nou pe zi. De o săptămână jumătate au început să vină cazuri noi, astfel încât numărul lor a crescut în fiecare zi. În ultimele zile am avut 15-16 pacienți noi pe zi, capacitatea acestui spital a ajuns la limită. În două-trei zile va trebui să ne reorganizăm, din nou, să închidem parte din secția de non-covid și să o transformăm din nou în secție covid”, a declarat dr. Virgil Musta, pentru digi24.

„Sunt unii care pur și simplu vin, ne anunță că sunt cu covid și pleacă. Au apărut câteva focare în oraș și se acționează foarte energic pentru izolarea acestor focare, pentru că, dacă se vor extinde, va fi o problemă în zonă. Dacă se pot izola și opri avem speranța că împreună cu populația vom putea ține sub control această pandemie. Situația de la noi încă nici nu e așa de tristă, din câte știu, Brașovul e depășit, Bucureștiul e mai la limită decât noi, Suceava, Iașul, Argeșul sunt zone unde cazurile chiar sunt alarmante și capacitatea spitalelor este depășită, de aceea în următoarea etapă probabil ar trebui să intre în acțiune spitalele suport și, dacă și capacitatea lor e depășită, vom avea o mare problemă”, a mai spus directorul Spitalului "Victor Babeș".