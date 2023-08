Mesajul pe care l-a transmis Roxana Ionescu, la două zile după nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu! Ce a avut de spus vedeta la adresa finilor ei: „Suntem mândri”

In articol:

La sfârșitul săptămânii trecute, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, fiind însoțiți, în cea mai importantă zi din viața lor, de rude și de prieteni. Cei doi au ales să îi aibă ca nași de cununie pe Tinu Vidaicu și soția lui, Roxana Ionescu, acesta fiind un cuplu extrem de apropiat familiei Oțil.

Roxana și Tinu au acceptat cu mare drag să le fie părinți spirituali lui Dani și Gabrielei, distrându-se pe cinste mai apoi, în cadrul petrecerii de vis pe care au organizat-o cei doi miri. La două zile după fericitul eveniment, Roxana Ionescu a transmis și primul mesaj pentru finii ei, într-o postare pe rețelele de socializare.

Ce le-a transmis Roxana Ionescu tinerilor proaspăt căsătoriți

În ultimele două zile, atât mirii, cât și nașii lor, s-au relaxat după petrecerea de pomină din weekend, unde s-au distrat de minune împreună. Astăzi, Roxana Ionescu a făcut o postare pe rețelele de socializare, în care le-a transmis un mesaj emoționant finilor ei, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Vedeta și soțul ei, Tinu Vidaicu, se declară mândri că le sunt părinți spirituali celor doi tineri proaspăt căsătoriți și le doresc să aibă o căsnicie plină de iubire și de fericire.

În postarea de pe internet, Roxana a publicat mai multe fotografii din ziua nunții lui Dani Oțil, în care se observă că toți 4, nașii și finii, s-au bucurat cu adevărat să trăiască împreună acele momente importante.

„Căsnicia voastră să fie o călătorie plină de iubire, armonie și fericire! Suntem mândri și bucuroși să fim nasii voștri și să vă însoțim în această minunată aventură a vieții”, a scris Roxana Ionescu pe pagina ei de Instagram.

Gabriela Prisăcariu, extrem de fericită după nuntă

În aceeași zi în care nașa Roxana Ionescu le-a transmis mesajul emoționant finilor, Gabriela Prisăcariu a făcut primele declarații despre evenimentul important din viața ei.

Soția lui Dani Oțil s-a declarat foarte mulțumită de modul în care a decurs petrecerea de nuntă, mărturisind că locația a fost una de vis. În plus, Gabriela a mărturisit că nu a apucat să guste din meniul pe care ea și Dani l-au ales pentru nuntă, dar invitații i-au transmis că mâncarea a fost delicioasă.

„Încă nu m-am dezmeticit, nu-mi vine să cred că a trecut nunta mea. A fost de vis, deci absolut super totul. Vreau să-i mulțumesc lui Carmen Ioniță că mi-a îndeplinit toate dorințele. Săraca, nu cred că mă mai suportă, nu știu dacă știți, dar eu sunt scorpion și la mine totul trebuie să fie perfect, adică cu o săptămâna înainte am schimbat mesele, vă dați seama, ceva rău, dar totul a ieșit absolut impecabil. Locația a fost de vis, am înțeles că mâncarea a fost foarte bună. Nu am apucat să mănânc, din păcate, bine că am făcut degustare. Muzica, oamenii, invitații, nu știu... eu m-am simțit... am picioarele praf, cu răni, dar a fost grozav”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.