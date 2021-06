”Mi-am luat totul cu banii mei”! Adevărul despre ”averea” lui Fulgy- câți bani face de unul singur, în realitate, fiul Clejanilor? EXCLUSIV

In articol:

Dan Manole, alias Fulgy, nu a avut deloc un an bun în ceea ce privește afacerile.

Firma lui Fulgy, cifră de afaceri de 850 de euro într-un an

Fiul Clejanilor este(așa cum îi place lui să se intituleze) la Moftifity SRL, o societate înregistrată cu sediul social la parterul vilei părinților, în zona Dristor.

În 2020, Fulgy a înregistrat cea mai slabă cifră de afaceri din istoria companiei, adică 4.202 lei( 850 de euro) iar veniturile totale au fost de 9.500 de lei. Fulgy a cheltuit mult mai mult decât a produs, adică 107.694 lei, ceea ce a dus la o pierdere anuală de 98.194 lei. Nivelul datoriilor au ajuns și ele la peste 200.000 lei. Firma lui Fulgy mai are în conturi circa 5.000 de lei și are creanțe de 14.110 lei. Un singur angajat are societatea condusă de fiul Clejanilor.

Așa arată datele firmei lui Fulgy

Chiar și așa, Fulgy insistă că noul său apartament, achiziționat la 50 de metri de vila părinților săi, într-un complex rezidențial nou și care a costat 150.000 de euro, a fost cumpărat din banii proprii.

”Nu mi-a cumpărat nimeni nimic, nimic, mi-am luat totul din banii mei. Nu mai dați informații false”, a dezvăluit Fulgy, după ce WOWbiz.ro a scris că apartamentul a fost un cadou de la părinții lui.

Fulgy: ”Am ceas de 33.000 de euro și brichetă de 3.000”

Fulgy nu s-a oprit însă aici. El a ieșit într-un live și și-a expus ceasul, încălțămintea sport și bijuteriile de zeci de mii de euro, încerând astfel să-i demonstreze noului său inamic, Nelson Mondialu, cât este de potent financiar.

Fulgy susșine că și-a cumpărat tot ce are cu banii lui

”Ce vrei să-ți arăt mă, melcule, ăsta (ceasul, n.r.) de 33.000 care nu se găsește decât la Geneva? Ce să-ți arăt, casa asta de 300.000 pe care am luat-o pe vorbă, nici n-am plătit. Ăștia (adidași, n.r.) sunt fake? Ăștia sunt cât toți dinții tăi din gură.

Mixerul ăla e 2.500 de euro, asta (chitara, n.r.) e 300 de euro, am brichetă de 3.000 de euro, am zgarda care și asta e cu diamante.

Băi Nelson, casa aia de acolo e 800-900.000 de euro e a mea, biserica aia, am pus 20% să o facă”, a spus Fulgy.

Acum câteva zile, Fulgy se considera ”un om modest”

Cu doar câteva săptămâni înainte să fie prins conducând sub influența substențelor interzise, Fulgy spunea chiar el că este ”un om modest care vine dintr-o familie bogată”, într-un video în care își prezenta noul apartament de lux.

“De ce am ales un titlu așa extravagant?… Asta se cere, e doar o strategie. Sunt un om modest, vin dintr-o familie bogată, să spunem, din punctul ăsta de vedere. Pentru cei care nu mă știu: mă numesc Fulgy, așa mi se spunea de mic copil, port numele nașului meu, Constantin Fulgerică, cel mai mare acordeonist din România”, spunea Fulgy la vremea respectivă.