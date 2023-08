"Mi-au vorbit foarte urât, au încercat să dea în mine" Yamato Zaharia, implicat într-un scandal cu o echipă de securitate | EXCLUSIV

In articol:

Yamato Zaharia nu mai are nevoie de nicio prezentare! Luptătorul este cunoscut în lumea sportului, dar și în lumea mondenă, iar unele dintre relațiile sale au zguduit showbiz-ul românesc. Vedeta a vorbit în exclusivitate la WOWnews despre un eveniment mai puțin plăcut din viața lui.

Luptătorul a fost invitat la "Nimerești sau răspunzi" unde a fost nevoit să spună un moment din viața lui când a plâns. Din dragoste nu a plâns Yamato, însă în trecut nervii au fost motivul pentru care i-au dat lacrimile, după cum a explicat chiar el.

Yamato Zaharia a fost implicat într-un conflict cu o echipă de securitate din București, iar la acel moment nici nu putea riposta, aceștia fiind mai numeroși, dar și gata de atac în cazul în care luptătorul ar fi încercat să facă ceva.

Yamato Zaharia [Sursa foto: Captură YouTube]

Yamato Zaharia, implicat într-un conflict cu o echipă de securitate

Yamato Zaharia a povestit totul în detaliu, la WOWnews. Vedeta a fost în mijlocul unui conflict cu o echipă de securitate din București.

Luptătorul spune că aceștia i-au vorbit foarte urât și chiar ar fi încercat să-l lovească parșivește în plină stradă, în ideea de a-l provoca.

"Ultima oară am plâns de nervi. M-a enervat cineva cu care nu am putut să am și o eventuală altercație la momentul respectiv, să-mi descarc nervii. Ultima dată, cred eu, când am plâns foarte tare am fost implicat într-un scandal cu echipă de securitate mai cunoscută din București.

Mi-au vorbit foarte urât, au încercat să dea în mine parșivește și nu puteam să dau în ei pentru erau camere de luat vederi acolo. Ei asta așteptatu ca după să poată să dea în mine. Erau și mult mai mulți, erau vreo 15 – 16 persoane și eu eram doar eu cu un prieten care era operat", a explicat Yamato Zaharia, în exclusivitate la WOWnews.

Yamato Zaharia [Sursa foto: Captură YouTube]

Yamato Zaharia vorbește despre scandalul din Centrul Vechi

În timpul pandemiei, luptătorul a fost plecat în repetate rânduri în cantonamente în afara țării, așa că într-una din dățile în care a revenit în București nu știa că masca de protecție devenise obligatorie în Centrul Vechi.

Atunci s-a întâmplat ca vedeta să fie oprită de un echipaj de polițiști, iar ulterior dus inclusiv la secție pentru că nu avea la el masca de protecție.

"Nu e un secret că a văzut tot Centrul Vechi. În perioada cu pandemia, eu am fost plecat foarte des în țară și în cantonamente și când m-am întors se băgase chestia asta că trebuia să porți mască. Eu eram cu două persoane în Centrul Vechi și mi-au spus să-mi pun masca. Eu le-am spus că nu am pentru că nici nu știam de chestia asta.

Mi-au zis să ies pe cea mai apropiată ieșire și mă duceam pe cea mai apropiată ieșire unde aveam și mașina parcată(...) Țipau la mine, mi-a vorbit foarte urât(...) Au venit la mine, m-au împins, au chemat întăriri. Au vrut să-și arate mușchii cu mine și funcția.

Mi-am pus singur mâinile la spatele să-mi pună cătușele și ei s-au chinuit trei agenți să facă asta. M-au plimbat ca pe un monument până la secția de poliție de acolo și după e istorie", a povestit Yamato, la WOWnews.

