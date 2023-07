Mihai Trăistariu a trecut prin cele mai grele momente! Era să moară de 3 ori, însă abia acum și-a găsit puterea să vorbească despre asta: „Mi-a făcut respirație gură la gură. M-au salvat”

In articol:

Mihai Trăistariu se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, acesta este mereu sincer când vine vorba despre fanii lui și, întotdeauna, a împărtășit cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute din viața sa.

Cu toate acestea, însă, deși are o mulțime de admiratori, puțini știau că Mihai Trăistariu a fost la un pas de moarte de 3 ori, subiect despre care a vorbit abia recent, povestind exact cum era să-și piardă viața, chiar înecat.

„Nu am învățat vreodată să înot, deși stau la mare. Dar m-am născut la munte, la Piatra Neamț. Prima dată era să mă înec când eram mic. Aveam vreo 7-8 ani când am mers cu frații mei la ștrandul din Piatra Neamț, deși nu știam să înot. M-au aruncat niște prieteni. M-au luat de mâni și de picioare și m-au aruncat în bazinul mic. M-am dus la fund. Atunci am observat că nu am instinctele formate. Nu am dat din mâini și am rămas la fundul apei. Am stat la fundul apei aproape 2 minute, până și-a dat seama unul dintre frații mei, cel mai mare dintre frați, că eu nu mă ridic. a declarat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a trecut printr-un episod similar și la vârsta de 20 de ani

De asemenea, episodul din copilărie nu a fost singurul prin care a trecut artistul, căci la vârsta de 20 de ani acesta a avut parte de o experiență similară, spunându-și atunci că nu va mai intra în apă niciodată.

„A doua oară s-a întâmplat pe la vreo 20 și ceva de ani. Eram în stațiunea Neptun, și acolo apa e foarte adâncă încă de la mal. După vreo patru-cinci metri, te duci la fund. Neștiind să înot, m-am dus să întâmpin valurile după o furtună. Și vreau să spun că un val m-a tras un metru mai în față și m-a dus la fund. Eram cu trei prietene. Și tot așa, nu știu cum am făcut de săream de pe fundul apei și strigam: Ajutor. Și, într-un final, după ce înghițisem apă, m-au scos niște oameni din mare. Iar era să mor ca prostul, că dispărusem sub apă. Și atunci iar am zis că nu mai intru în apă, în veci”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Chiar și în urmă cu câțiva ani, atunci când a mers pe litoralul bulgăresc împreună cu prietenii săi, Mihai Trăistariu a trecut iar prin momente cumplite, tot din cauza apei.

„M-am dus în Bulgaria, acum câțiva ani și la fel. M-am băgat în apă și tot așa cu niște prieteni, să întâmpin valurile. Erau valuri mari și îmi plăceau. Iar m-a tras un val și m-am dus la fund și iar am stat un minut și ceva sub apă. Ieșeam cu capul, disperat, și strigam în engleză: Help. Și tot așa, m-au scos niște oameni, deci nu se mai poate, am avut noroc. Îmi amintesc secvențele alea când înghițeam apă, că eram îngrozit că nu reușeam să ies la suprafață”, a mai povestit Mihai Trăistariu.

