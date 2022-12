Mihai Trăistariu, îngropat în facturile pe care este nevoit să le plătească: „Toată ziua stau la cozi” Artistul face zeci de plăți lunar

In articol:

Mihai Trăistariu este fără doar și poate una dintre vocile cu ștate vechi ale showbiz-ului românesc, dar și un personaj foarte controversat.

Despre muzica pe care a făcut-o a auzit toată lumea, la fel cum mulți sunt și cei care acum știu de afacerile acestuia.

Mihai Trăistariu plătește 36 de facturi lunar

De când s-a retras din lumina reflectoarelor, cântărețul a pornit pe drumul afacerilor și, deși uneori s-a mai plâns din cauza banilor, lucrurile nu sunt atât de negre.

Trăistariu are șapte proprietăți la malul mării și o școală de muzică, din toate venindu-i un profit consistent, dar cu toate cheltuind și foarte mult.

De când prețul facturilor a crescut considerabil, Mihai Trăistariu recunoaște că s-a cam strâns la buzunar, dar e bine că, totuși, are de unde să dea.

Și asta pentru că lună de lună este nevoit să plătescă nu mai puțin de 36 de facturi: la gaze, electricitate, apă, gunoi și altele. Plus că, în afaceri are și patru angajați, pentru care are alte cheltuieli lunare.

Astfel că, în majoritatea timpului, cântărețul își calculează profitul, dar și cheltuielile, ca mai apoi să ocupe loc la cozile interminabile de la ghișeele unde se face bun platnic.

„Începând cu anul 2020, am schimbat un teren pe care îl aveam la malul mării cu 7 apartamente. Din acea clipă, toate facturile mele au crescut brusc, sunt facturi la curent, apă, gaz, întreținere, internet cu cablu, lună de lună trebuie întreținute toate aceste apartamente. Și la școala de muzică pe care o am din 2014, iar din 2019 mi-am cumpărat un sediu pentru ea și am 15 încăperi acolo, este consum mare și acolo, impozitele pe clădire care ajung la o sută de milioane, mai am și mașina care consumă și ea. De aici pleacă toate facturile mele, de la proprietățile mele. Mai în glumă, mai în serios, am un kilometru de facturi, 36 de facturi lunar, le-am și număra. Și mai am și contribuțiile pentru că mai am patru salariați și atunci trebuie să le plătesc pensii, CAS, CASS, și toată ziua stau la cozi să plătesc tot ce trebuie sau mai fac plăti online, dar mai stau și la coadă", a povestit Mihai Trăistariu, notează Click.