Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, declarații despre examenele naționale din 2021: ”Acest an școlar nu a fost normal”

In articol:

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a făcut un anunț important cu privire la examenele naționale din 2021. Ministrul spune că nu se va coborî ştafeta în cazul examenelor naţionale din acest an, dar materia va fi triată. „Nu este normal ca elevii să deconteze aceste pierderi (de materie – n.red.)”, a transmis Sorin Cîmpeanu.

Citeste si: Ministrul Educației, declarații de ultim moment despre școli: Până la pragul de 6 la mie, elevii vor merge la școală pentru orele remediale

Ministrul Educaţiei spune că se așteaptă la rezultate bune: "Sunt optimist din construcție. Mă aștept să fie cel puțin la fel de bune, dacă nu chiar mai bune decât cele de anul trecut. Nu se coboară ștacheta, se adaptează tematica la specificul acestui an. Nu se coboară gradul de dificultate, însă se triază materia, pentru că dacă nu am face acest lucru ar înseamna că am negat ceea ce s-a întâmplat, ceea ce vedem cu toții".

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

" Acest an școlar nu a fost normal. Predarea online, în orice situație, în orice stat generează pierderi. Nu este normal ca elevii să deconteze aceste pierderi, pentru că noi nu am fost pregătiți – avem și noi circumstanțe atenuante – să asigurăm o predare așa cum se cuvine elevilor. O spun cu toată răspunderea", a mai spus Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, declarații despre examenele naționale[Sursa foto: PixaBay]

”Educația nu îmbolnăvește”

Sorin Cîmpeanu a punctat faptul că educaţia nu îmbolnăveşte.

De altfel, Ministrul a mai explicat că decizia ca elevii din anii terminali atât de la gimnaziu, cât şi liceu să meargă doar jumătate la şcoală a fost luată pe considerente sanitare:

Citeste si: Se închid școlile din nou?! Trăian Băsescu face anunțul momentului despre perioada următoare: "Vom închide școlile pe 8 martie"

"Dacă merg la şcoală, educaţia nu îmbolnăveşte, dimpotrivă, te învaţă să respecţi regulile. Dacă respecţi regulile mergând la şcoală, atunci şansele să gestionezi riscul de îmbolnăvire sunt foarte mari. Acest ordin de ministru este comun. Pentru a putea fi semnat a trebuit să facem rabat de la această prezenţă fizică integral în clase. (Decizia de a înjumătăţi numărul copiilor prezenţi în clase- n.r.) vine pe considerente sanitare, în mod evident, că doar n-o să susţină Ministerul Educaţiei, care a susţinut importanţa prezenţei fizice în clasele terminale, care peste câteva luni au examene naţionale. Evident că nu am fi putut susţine lucrul acesta”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.