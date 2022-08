Mira, anunț îngrijorător pe internet: „Nu mă simt bine”. Artista a mers de urgență la neurolog

In articol:

Mira este iubită de mulți români, iar aceasta păstrează legătura cu admiratorii săi pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde postează frecvent, povestindu-le fanilor cam tot ce se întâmplă în viața sa.

Așa s-a întâmplat recent, căci cântăreața le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram că, de câteva zile nu se simte bine, motiv pentru care a decis să facă o vizită în cabinetul

unei medic specialist. Artista a mai explicat că va merge la un consult neurologic, asta pentru că se confruntă cu dureri foarte mari de cap.

În același timp, în mesajul postat pe internet, Mira le-a explicat fanilor săi că din cauza acestor probleme nu poate fi activă pe rețelele de socializare, însă le-a promis că va reveni cu detalii atunci când va afla verdictul medicului specialist.

„Nu mă simt bine de câteva zile. Astăzi merg la medic, mai exact la neurolog, mă doare foarte rău capul. Nu am puterea să fiu așa activă. Revin cu detalii.”, a transmis Mira pe Instagram.

Mira [Sursa foto: Instagram]

Mira a fost supusă unei operații, în urmă cu o lună

În urmă cu o lună, Mira a făcut o postare pe pagina personală de Instagram, spunându-le fanilor că a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Alături de anunțul ei, vedeta a postat și o fotografie în care apărea pe patul de spital, fără a da însă mai multe detalii.

"Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet." , a fost mesajul transmis de Mira, pe contul personal de Instagram.

Mira [Sursa foto: Instagram]