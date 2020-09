Mircea badea sustine ca femeia se filma cand isi batea copilul la cererea cuiva

Mircea Badea spune că văzut toate filmulețele cu mama care își torturează fetița și e îngrozit. El le-a cerut autorităților să ia măsuri severe în astfel de cazuri.

”Tocmai am vazut cum o cretina descreiarata isi stalceste in bataie fetita de 5 ani. Daca autoritatile curului nu fac nimic in 24 de ore, atata au la dispozitie, se rezolva altfel cazul. Sa ne potrivim ceasurile”, este mesajul postat luni de Mircea Badea pe pagina lui de socializare. (Mircea Badea a avut o reacție virulenta si in cazul agresoarei de 14 ani din Târgu Jiu)

Mircea Badea, după ce a văzut filmulețele cu mama care își torturează copilul ”Imaginile dacă le vezi te transformă”

Mircea Badea a revenit în emisiunea lui de la Antena 3 și a vorbit despre femeia care își tortura copilul, care a fost între timp identificată și arestată preventiv.

”Femeia asta își torturează copilul, nu îl bate. Imaginile sunt crâncene, nu există cuvinte. Imaginile dacă le vezi te transformă, intri în contact cu răul la nivelul cel mai profund. Eu când am văzut filmele cu descreierata asta care își tortura copilul de 3 ani, își trezea copilul și filma, era o faptă premeditată. Asta era pregătită să filmeze când își maltrata copilul, executa un fel de ritual, sigur era în coordonarea cuiva.

Cine s-a uitat la imagini a văzut că ea presta un serviciu pentru cineva, știu că pare monstruos ceea ce spun, dar așa e. Cred că ea deservea pe cineva, acele imagini erau destinate cuiva. Ea furniza acele imagini cuiva, ea nu filma pentru că se plictisea, acele imagini aveau un destinatar, faptul că au ajuns în spațiul public au fost spre salvarea acelei fetițe. Ea sigur avea un coordonator, fie că era un cetățean care se excita când vedea un copil torturat, sunt tot felul de pedofili, ăia care erau beneficiarii imaginilor trebuie găsiți. Destinatarul acelor imagini monstruoase, dacă nu va fi și el găsit, identificat și pus acolo une-i este locul, el își va găsi altă cretină care să-și tortureze copilul”, a spus Mircea Badea în emisiunea lui despre mama care se filma în timp ce-și tortura copilul. (Vezi si fata cea mare a femeii a fugit de acasă. Ce spune că pățea)

Femeia care își tortura copilul a fost arestată preventiv

În spațiul public au apărut în urmă cu două zile câteva filmulețe în care o femeie își torturează copilul. Se pare că imaginile au fost făcute în luna iulie, când femeia locuia în Tulcea, în apartamentul iubitului său. Între timp, femeia s-a mutat de la concubinul său, în București. Polițiștii au găsit-o după ce filmulețele au fost difuzate în mediul online, trimise de cineva care o cunoaște pe Zoica L, de 39 de ani, femeia care s-a filmat în timp ce își brutaliza copilul.