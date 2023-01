Mirela Vaida a recunoscut cum se menține în formă, după ce a născut de trei ori: „Am un secret” La ce truc a apelat vedeta pentru a slăbi

In articol:

Mirela Vaida are 40 de ani, este prezentatoare, soție și mamă a trei copii, dar pentru ea vârsta rămâne doar un număr, iar oboseala și stresul nici că se văd pe chipul ori trupul său.

Vedeta are grijă ca fiecare apariție a sa să fie una de excepție, dar nu se ferește să apară în fața fanilor și exact așa cum a lăsat-o Dumnezeu.

Citește și: Mirela Vaida are un obicei despre care nu știe multă lume. Nu se abate deloc de la asta: "Mă motivează foarte tare"

Mirela Vaida a recunoscut cum se menține în formă, după ce a născut de trei ori [Sursa foto: Facebook]

Mirela Vaida reușește cu un truc ușor să se mențină în formă

Astfel că împărtășește cu admiratorii din online, deloc puțini la număr, fiecare reușită a sa sau fiecare problem care-i apare în cale.

Iar în ultima perioadă, atât ea, cât și soțul ei, au spus că au cam pus câteva kilograme în plus, motiv pentru care vedeta a luat atitudine.

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Și asta pentru că, pofticioasă fiind din fire, Mirela Vaida recunoaște că orice ieșire la restaurant și orice întâlnire cu prietenii nu poate fi decât cu mâncare.

Vedeta punctează că nu mănâncă mult, dar chiar și așa, mesele seara și mâncare grasă nu îi priesc, ceea ce se vede și la proba cântarului.

„De câțiva ani, eu îmi propun să fiu într-o continuă dietă, dar nu pot. În weekenduri, dacă ieșim la o masă sau dacă avem musafiri sau suntem invitați undeva, eu nu am cum să țin dietă. Eu sunt o pofticioasă și efectiv iubesc mâncarea. O ieșire pentru mine la restaurant sau o întâlnire cu prietenii nu are cum să fie fără mâncare. Iubesc să mănânc, dar încerc să mănânc câte puțin din toate. Acum, singura dieta care dă rezultate la mine este să nu mai mănânc seara, după ora 18:00. Încerc să mănânc o salată sau o carne la grătar, un pește la grătar cu broccoli sau fasole verde în abur, lucruri cât mai sănătoase și fără grăsimi și încerc ca aceea să fie ultima mea masă. Este un pic greu, când ajungi seara acasă. În momentul în care te relaxezi, atunci îți cere organismul ceva, pentru a te simți complet relaxat. Să-i dai ceva, atunci e grav. Dacă ai scăpat și ai trecut de pragul acela cu crănțănelele, ești un om salvat și se vede efectiv pe cântar a doua zi.”, a declarat Mirela Vaida, conform Spectacola .

Acum, după ce a slăbit, Mirela Vaida spune că de ani buni se luptă să urmeze o dietă care să o ajute în a se menține la greutate ideală, însă până nu de mult nu a reușit să descopere secretul.

Pe lângă faptul că a decis să nu mai mănânce nimic după ora 18:00, prezentatoarea mai are un as în mânecă.

Citește și: „În familia noastră a mai venit un creștin” Mirela Vaida a făcut anunțul cel mare! Prezentatoarea TV este în culmea fericirii

Pentru a-și alunga pofta ori nevoia de a mânca ceva în momentele de relaxare, pe care le are doar la ore târzii, și-a învățat recent organismul să înlocuiască gustările ori mesele de noapte cu câte un ceai de fructe.

Aroma și gustul dulce o fac pe vedetă să nu mai mănânce, iar rezultatul se vede imediat ce urcă pe cântar, căci a ajuns la greutatea la care și-a dorit mereu.

„La mine se vede imediat și mi-am dat seama că este doar o chestiune de disciplină. Am slăbit, pentru că m-am disciplinat un pic. Cred că poți să mănânci orice, dar nu mânca seara, după ora 18:00, orice ar fi. Am acum un secret, mi-am făcut un fel de tabiet al meu și al copiilor, ne facem câte un ceai de fructe seara. Mi-am dat seama că bând o cană mare de ceai aromat, de la cireșe, banane si așa mai departe, îmi umple efectiv stomacul. Îmi ia din nevoia de a mânca. În plus, ceaiul mă și liniștește, îmi și taie senzația de foame și mă simt foarte bine. Se vede că am slăbit, pentru că nu mai mănânc seara, ăsta este singurul lucru la care am renunțat”, a mai adăugat prezentatoarea.