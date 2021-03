Mirela Vaida, dezvăluire șocantă! Vedeta este amenințată de Magdalena Șerban, criminala de la metrou: „O să te omor”

In articol:

În ediția din această seară, Mirela Vaida a avut parte de un moment traumatizant. Chiar în fața telespectatorilor, moderatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost atacată de o femeie misterioasă. Femeia a intrat goală în platoul emisiunii și a aruncat cu o piatră spre Mirela Vaida, spunând să-i dea banii.

Speriată, vedeta le-a dezvăluit telespectatorilor că de câteva luni primește mesaje de amenințare în mediul online de către o femeie pe nume Magdalena Șerban. Din primele informații, femeia este cunoscută pentru crima care a avut loc în urmă cu mulți ani la metrou. În momentul de față, femeia criminală se află în spatele gratiilor. Mirela Vaida a mai precizat că va depunde o plângere împotriva femeii care a atentat la viața ei.

„Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metoru. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune, că din cauza mea e în pușcărie, mi-a zis că ”după 16 ani o să ies și o să te omor”.

Mirela Vaida a oferit primele declarații[Sursa foto: Captură video]

Mirela Vaida, primele declarații după ce a fost atacată în direct

În urma episodului nefericit, Mirela Vaida a oferit primele declarații, spunând că se află în stare de șoc și nu înțelege cum a reușit femeia să intre în platoul emisiunii.

Mai mult, frumoasa prezentatoare TV a mărturisit că se teme pentru viața ei.

„Ne-am întors în direct. Sunt în stare de șoc, fac eforturi mari să îmi revin. Am fost atacată fix în momentul în care am intrat în direct. După cum vedeți avem platoul spart. Nu știm cine este doamna, a intrat dezbrăcată fix în momentul în care eu am ieșit pe porți, deci a făcut firul acestui atac foarte bine și țipa „să imi dai banii”. M-am interesat și colegii nu știu cine este această doamnă. Am chemat poliția, am luat un calciu să pot să mă calmez și sunt în șoc realmete. Îmi este frică pentru viața mea.”