Mitică Dragomir a vorbit cu ochii în lacrimi despre moartea fiului său. Nu poate uita momentul în care l-a găsit fără suflare: „O nenorocire”

In articol:

Mitică Dragomir și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță", difuzată pe canalul de Youtube "theXclusive". Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit, cu ochii în lacrimi, despre Manuel, fiul pe care l-a pierdut în 1987.

Citeste si: Mitică Dragomir și-a vândut vila de lângă palatul lui Gigi Becali pentru o sumă fabuloasă! Imobilul a aparținut Familiei Ghica, a fost ambasadă și reședința unui diplomat străin! EXCLUSIV

Mitică Dragomir: "Dacă există Dumnezeu de ce să-mi ia mie copil nevinovat și nu mă lua pe mine, care sunt un păcătos?"

Fiul lui Mitică Dragomir avea vârsta majoratului atunci când a fost găsit fără suflare. Chiar dacă au trecut 35 de ani de la moartea acestuia, fostul președinte al LPF a mărturisit că durerea nu a dispărut nicio secundă. Mitică Dragomir își amintește perfect episodul cutremurător care i-a schimbat radical viața:

"Adiță: Încă mai aveți în minte acel episod cumplit?

Mitică Dragomir: Am. Dar nu mai vreau să povestesc, pentru că am povestit și i-a fost rău și nevestei și mie. Un copil care are toate analizele sportive, performanță de echipa națională, îi vine să vomite noaptea în somn și când te duci dimineața îl găsești mort... Se numește asfixiere mecanică. O nenorocire. Multe cazuri. În toată lumea. Nu înțeleg de ce. Asta cu credința e relativă. Mă tot gândesc. Dacă există Dumnezeu de ce să-mi ia mie copil nevinovat și nu mă lua pe mine, care sunt un păcătos? Numai la asta mă gândesc. Păi ce, Dumnezeu se răzbună pe oameni? Chiar dacă am greșit eu. Dar uite, mi-a luat băiatul și mi-a dat doi nepoți. Nu știu, sunt întâmplări pentru care nu poți să dai un răspuns. Uitarea este cel mai bun lucru pe care l-a dat Dumnezeu pe pământ, altfel te duci imediat la balamuc.", a dezvăluit Mitică Dragomir cu ochii în lacrimi, în emisiunea amintită.

Citeste si: Ce a vorbit Klaus Iohannis cu Joe Biden, președintele Americii...- bzi.ro

Mitică Dragomir [Sursa foto: Captură YouTube]

"Dacă îmi trăiau ambii copii, poate că eram un om împlinit"

Întrebat dacă se consideră un om împlinit, Mitică Dragomir a răspuns negativ. Bărbatul a mărturisit că este recunoscător pentru familia pe care o are și mai ales pentru cei doi nepoți, însă nu se poate simți complet, de când unul dintre copii i-a decedat: "Sunt un om neîmplinit. Daca îmi trăiau ambii copii, poate că eram un om împlinit. Că Dumnezeu mi-a dat doi nepoți, că amândoi seamănă cu cel pe care l-am pierdut eu și fac și ei sport, mă bucur. Sunt niște copii care știu ce să facă în viață.

Citeste si: Dezvăluirea lui Mitică Dragomir din viața de cuplu, care a uimit-o pe Denise Rifai: "Sunt cel mai prost bărbat care stă în fața ta"

Noi am fost niște familiști nemaipomeniți și băiatul meu e la fel. Știm să ne distrăm, știm să și muncim, dar pe primul loc e familia. Nu faceți nimic, băi fraților, dacă ajungeți la bătrânețe și nu aveți o mângâiere, un nepot, un copil de care să te bucuri, ce să faci? Ce să faci toată ziua?", a mai spus Mitică Dragomir, în emisiunea "Fiță cu Adiță".

Mitică Dragomir [Sursa foto: Captură YouTube]