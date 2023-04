Modul prin care Andrei Bănuță păstrează vie amintirea mamei decedate: „Mă face să cred că n-am pierdut legătura” Artistul este orfan de la 15 ani

In articol:

Andrei Bănuță a pășit timid în lumea muzicală din România, dar ușor, ușor, a devenit cunoscut și apreciat la scară largă.

Melodiile sale solo ori colaborările pe care le-a făcut l-au adus în atenția publicului larg, care l-a cunoscut drept un tânăr plin de energie, vesel și mereu cu zâmbetul pe buze.

Citește și: Andrei Bănuță a trăit o adevărată dramă! Cântărețul și-a pierdut fratele, iar mai apoi sora: ”Nu știu să descriu ce au simțit părinții mei”

Andrei Bănuță vorbește la superlativ despre mama sa

Doar că ce nu știe multă lume este faptul că dincolo din pozitivitatea pe care o afișează artistul, se ascunde o mare dramă.

Suferința lui Bănuță a început pe când el avea doar 15 ani. Atunci, Dumnezeu i-a luat omul cel mai aproape de sufletul lui, pe mama.

Citeste si: Cine sunt cele trei tinere care au fost găsite fără viață după ce au fost torturate. Plecaseră într-o vacanță, dar nu au mai apucat să se întoarcă- kanald.ro

Citeste si: Stare de urgență în țara în care locuiesc peste un milion de români. Informația momentului- stirileprotv.ro

Femeia despre care Andrei Bănuță are numai cuvinte de laudă și despre care vorbește cu zâmbetul pe buze.

El crede că nu a pierdut nici măcar o clipă legătura cu mama sa, ci doar că ea a plecat acolo unde a fost mai mare nevoie de un om bun și că îl veghează neîncetat de acolo de unde este.

„Dumnezeu ia la El oamenii de care are nevoie. A durat foarte mult să scriu cântecul ăsta, vreo 6 ani (nr. Dau stelelor numele tău). E o piesă importantă pentru mine, pentru că este despre mama mea. Multă lume știe că eu cu mama ne-am despărțit când eu aveam vreo 15 ani. A fost o femeie frumoasă și deșteaptă, avea o altfel de energie, cea mai mișto femeie. Vorbesc cu ochii plini de bucurie pentru că eu nu m-am raportat la treaba asta niciodată ca fiind o victimă, eu m-am raportat la treaba asta ca la lucru care m-a făcut să fiu persoana care sunt astăzi. Am întâlnit mulți oameni care și-au pierdut un părinte și la toți le-am zis același lucru: noi avem niște pile mai puternice acolo sus. Îmi place să cred că Dumnezeu e tras mai des de mânecă să fie atent la noi. Sau poate e lucru care mă face pe mine să cred că n-am pierdut niciodată legătura cu ea”, a spus Andrei Bănuță, în cadrul unei emisiuni TV.

Citește și: Andrei Bănuță, cu ochii în lacrimi: ”Am învățat să pun gene pentru că mama nu mai avea”. Mărturisiri dureroase despre moartea mamei lui

Citeste si: „O să mor, e clar că acolo se ajunge.” Armin Nicoară, dezvăluiri cutremurătoare despre boala care îl macină de mai mulți ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 12 aprilie 2023. Ce sărbătoare este în Miercurea Mare?- stirilekanald.ro

Citeste si: Informația explozivă care circulă în presa internațională: Iubita lui Pique, Clara Chia Marti ar fi bărbat la origine. Dovezile sunt șocante- radioimpuls.ro

Modul prin care Andrei Bănuță păstreazăvie amintirea mamei decedate [Sursa foto: Facebook ]

De altfel, cu aceleași cuvinte de laudă a vorbit Andrei Bănuță și despre tatăl său, cel prin care mai are doi frați, din alte relații ale bărbatului.

Are peste 70 de ani și este eroul artistului, dar și un om foarte cunoscut și apreciat în Eforie, locul natal al lui Bănuță, acolo unde tatăl său are o mică afacere cu gogoși. Cântărețul spune că părintele său este cel de la care a învățat să fie puternic, indiferent de situație, să fie un om cu haz și foarte muncitor.

„Am 23 de ani și tata are 73. M-a făcut la bătrânețe, tata mai are câțiva copii făcuți înainte, dar el e mai fresh decât mine. E un om bun, e un om deștept, e un om muncitor. Este hazul dintr-o cameră, fără să facă nimic. E mai verde decât mine. E un fel de star în tot județul, e eroul meu! Suntem 3 frați, acum suntem 3. Am mai avut 2 frați care acum nu mai trăiesc, din diferite probleme”, a mai spus artistul.