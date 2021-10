Momentul în care Sebastian Chitoșcă este părăsit de soție! Fotbalistul a izbucnit în lacrimi: „Imi arată poze cu tine vânătă...”

In articol:

Sebastian Chitoșcă trece printr-o perioadă dificilă. Fostul concurent de la Survivor România s-a despărțit recent de soția lui, Alexandra, alături de care locuia în Germania. Ea i-a transmis că nu vrea să mai formeze un cuplu și s-a întors să locuiască cu părinții ei.

În tot acest timp, Sebastian Chitoșcă a încercat să ia legătura cu soția lui și să vorbească față în față.

După ce a ajuns în Germania, fostul fotbalist a rămas fără vreo posibilitate de a intra în casa lor și a fost nevoit să sune la poliție și să anunțe că va sparge butucul și că o va înlocui cu alta. De aici, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Sebastian Chitoșcă și soția lui s-au revăzut în fața poliției, însă ea nu a vrut să coboare din mașină și să vorbească cu el. Fostul concurent de la Survivor România a primit restricție și nu sw mai poate apropia de soția lui, astfel este amendat.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra au fost împreună 7 ani de zile [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă, filmat în timp ce era părăsit de soția

Momentul a fost filmat de un vecin care a surprins momentul, iar imaginile au început să circule în mediul online.

În videoclip se poate observa cum Sebastian Chitoșcă, înconjurat de polițiști, în timp ce plânge și se roagă de soția lui să iasă din malină și să îl asculte. Din videoclipul postat de userul d.catalin95, fostul Faimos plânge în plină stradă și le explică polițiștilor că a fost plecat mai bine de 7 luni în Republica Dominicană, în junglă.

Se pare că Alexandra Chitoșcă a avut dovezi serioase împotriva soțului ei. Pentru a putea cere ordinul de restricție, tânăra le-a arătat polițiștilor footgrafii cu ea vânătă, de acum 7 ani de zile.

Sebastian Chitoșcă plânge și se roagă de soția lui să iasă din mașină să vorbească.

„Imi arată poze cu tine vânătă de acum 7 ani”, „Alexandra, te rog iesi din masina. Daca ai tinut la mine...”, îi transmite Sebastian Chitoșcă soțiie sale, printre lacrimi.

Amintim că în cadrul emisiunii Teo Show, Sebastian Chitoșcă a recunoscut că a lovit-o pe soția lui în urmă cu 7 ani de zile. Cu toate acestea, de atunci, el a mărturisit că nu i-a mai greșit cu nimic soției sale, nu a lovit-o și i-a fost fidel.

Sebastian Chitoșcă a primit ordin de restricție! Ce amendă usturătoare riscă

Sebastian Chitoșcă a primit un ordin de restricție care îi interzice să se apropie de Alexandra la nici 20 de metri pentru jumătate de an. Daca va încălca acest document oficial, riscă să stea în spatele gratiilor pentru 6 luni sau va trebui să plătească o amendă usturătoare în valoare de 250 de mii de euro.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta n-o sa mai dea ochii cu mine pentru ca eu nu-mi doresc. Am si plecat din Germania ca sa nu mai fiu in stresul ala. M-am detasat si sunt in Romania de atatea zile. Eu ma asteptam sa se linisteasca ea si sa lamureasca cu tatal meu, nici macar cu mine, pentru că nu-mi mai doresc...” Citește mai multe AICI.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra, la Teo Show [Sursa foto: Captura Video]