Monica Bîrlădeanu a dezvăluit secretul unui ten perfect! Ce folosește actrița pentru a arăta impecabil? “Nu există să nu folosesc. Nici nu discutăm!”

Monica Bîrlădeanu este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. La cei 44 de ani, actrița arată impecabil, iar asta nu se datorează operațiilor estetice, întrucât nu a apelat la așa ceva niciodata.

Monica Bîrlădeanu are o rutină complexă care o ajută să își mențină tenul în cea mai bună formă a sa, însă lucrează să își păstreze și silueta. Vedeta a dezvăluit care este lucrul fără de care nu iese din casă, dar și afecțiunea cu care s-a confruntat în tinerețe.

Monica Bîrlădeanu, rutina de îngrijire a pielii

Monica Bărlădeanu acordă atenție maximă îngrijirii pielii și folosește cele mai bune produse. Actrița mărturisește că nu uită niciodată de rutina sa și asta pentru că, odată scăpată din vedere sănătatea tenului, e foarte greu de recuperat.

Vedeta susține că nu iese din casă fără protecție solară și o folosește zi de zi, indiferent de anotimp. De asemenea, ține cont mereu de ser și crema de ochi, care sunt la fel de importante.

“Sunt foarte pasionată de îngrijirea pielii! Mi se pare esențial! E un lucru care, odată ce se duce la vale, e foarte greu de recuperat colagenul din pielea ta, apoi, ajungi să peticești, să mergi la operații. Cel mai important este să te ții de rutină, iar rutina nu trebuie să fie foarte complicată. Eu am un ser de față, după demachiere. Serul e foarte important, pentru că are ingredientele active, cele mai puternice. După ser, folosesc cremă de seară și cremă de ochi. Nu săriți peste crema de ochi, peste ser, care este foarte important! Fără protecție solară, nici nu discutăm! Nu există să nu folosesc SPF 50! Azi dimineață mi-am dat cu SPF pe față. Crema mea de zi conține Vitamina C și SPF 50”, a explicat Monica Bîrlădeanu, pentru impact.ro.

Pe lângă atenția oferită tenului, Monica Bîrlădeanu se menține în formă și datorită sportului. Vedeta face fitness și mărturisește că încearcă să ajungă de 4 ori pe săptămână, iar la pilates merge o dată.

“Am un antrenor care este foarte serios. Nu e cel mai simpatic, nu merg la sală, ca să râd cu el, nu am nici măcar o discuție personală, e foarte serios și riguros și m-a pus pe șină într-un mod foarte bun. Încerc să ajung de 4 ori pe săptămână la sală, iar o dimineața merg la pilates”, a mai spus vedeta.

Monica Bîrlădeanu s-a confruntat cu o afecțiune în tinerețe

Actrița a recunoscut că tenul ei nu a atărat mereu în cea mai bună formă și chiar a întâmpinat probleme în tinerețe. Vedeta s-a luptat cu acnee, însă trucurile de îngrijire au salvat-o.

„Am avut probleme cu tenul. Am avut acnee, evident! Pe mine, personal, m-a ajutat foarte mult acidul glicolic, exfolia ușor tenul, iar, apoi, acidul salicilic”, a mărturisit Monica Bîrlădeanu.

Monica Bîrlădeanu, secretul tenului lipsit de imperfecțiuni [Sursa foto: Instagram]