Motivul pentru care Armin Nicoară și Claudia Puican nu vor avea lună de miere. Au dezvăluit ce s-a întâmplat la scurt timp după căsătorie: "Suntem încurcați"

A trecut aproape o săptămână de când Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut nunta, dar nici "urmă" de luna de miere. Dacă mulți dintre fanii celor doi se așteptau să-i vadă în vacanță, bucurându-se de noul statut, de tineri căsătoriți, se pare că lucrurile nu vor sta deloc așa.

Saxofonistul și soția lui au alte planuri în următoarea perioadă!

Armin Nicoară: "Nu avem cum să mergem, suntem amândoi încurcați cu evenimente"

Chiar dacă acum trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, Armin Nicoară și Claudia Puican nu au timp să se bucure din plin de statutul de proaspeți însurăței. O spune chiar saxofonistul, care a dezvăluit că nu va exista nicio lună de miere momentan. Motivul este unul cât se poate de simplu: atât el, cât și soția lui au o mulțime de evenimente pe care trebuie să le onoreze: "Nu avem cum să mergem, suntem amândoi încurcați cu evenimente, avem de cântat.", a declarat Armin Nicoară, pentru fanatik.ro.

Totuși, tânărul și partenera lui se gândesc să organizeze o mică escapadă alături de nașii lor, cel mai probabil în iarnă: "Despre luna de miere nu am plănuit nimic. Să vedem ce fac și nașii, vrem să facem ceva împreună, să mergem toți. Poate mai la iarnă, undeva, o Punta Cana, ceva care să fie însă rapid, că eu tot am evenimente. Și la iarnă am, și nu pot să prea stau, o să fie totul pe grabă. Și Georgiana m-a chemat în Dubai, dar nu ajung, că ea stă vreo patru sau cinci zile, iar eu am evenimente și nu reușesc. Nu pot să fac niciun plan de acum pentru următoarele câteva luni.", a mai spus Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican, alături de nașii lor [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară: "Nici nunta nu știu cât a costat"

Întrebat câți bani a fost nevoit să scoată din buzunare pentru nuntă, Armin Nicoară a dezvăluit că nu poate da un răspuns clar: "Știi de ce nu știu chestiile astea? Dar ca să fiu sincer, nici nunta nu știu exact cât a costat. Sala e de-a noastră, deci nu am avut costuri.

De aia nici nu știu nimic… Costumul la fel, l-am primit. Ce pot să zic că am plătit? Un rotisor și alte mici lucruri, dar în rest a fost totul așa, cu prieteni. Dar a fost bine la nuntă. Chiar m-am bucurat că a venit și Jador la nuntă.", a adăugat soțul Claudiei Puican, pentru sursa menționată.