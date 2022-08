Motivul pentru care Maria Constantin vrea să organizeze nunta în luna iulie! Data nu este aleasă la întâmplare

In articol:

Maria Constantin se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar atunci când și-a anunțat fanii că se va căsători, admiratorii blondinei s-au bucurat foarte tare, cu toții știind că este din nou fericită.

Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Robert Stoica, iar fanii abia așteaptă să o vadă pe Maria în rochie albă de mireasă.

Astfel, nu de mult, Maria Constantin a venit cu o serie de noi declarații despre nuntă, de această dată vorbind despre data pe care ar vrea să o aleagă pentru fericitul eveniment.

Maria Constantin, detalii despre nuntă

Maria Constantin a vorbit despre nuntă. Deși nu s-a decis cu exactitate când va avea loc fericitul eveniment, tânăra a spus că ea și logodnicul ei își doresc să se căsătorească în luna iulie.

Cu toate acestea, un singur lucru de care blondina este convinsă este acela că, nunta va avea loc în vara anului viitor.

„La anul va fi sigur nunta, probabil în luna iulie, dar nu am stabilit pentru că abia am ajuns pe acasă, cu evenimentele dintr-o parte în alta și este destul de dificil. Momentan, nu am avut timpul și răgazul să mergem la o locație, să vedem”, a declarat Maria Constantin, pentru un post TV.

Deoarece artista își dorește foarte tare ca fericitul eveniment să aibă loc în aer liber, Maria Constantin s-a gândit ca nunta să fie în luna iulie, pentru că atunci este vremea

frumoasă.

„În principiu, am vrea în aer liber, tocmai d-asta și alegem luna iulie pentru că, din câte am observat în ultimii ani, în iulie nu prea plouă. Dacă vrem să facem în luna iulie, trebuie să ne gândim cumva să fie și soare, să fie frumos”, a completat cântăreața.

Maria Constantin a fost cerută de soție la TV

Maria Constantin a avut parte de o cerere în căsătorie specială, aceasta petrecându-se în cadrul unei emisiuni TV. Artista nici măcar nu se aștepta la un asemenea gest din partea iubitului său și se declară cea mai fericită femeie.

„Sunt cea mai fericită femeie! Nu mă așteptam nici măcar o secundă să se întâmple asta, dar s-a întâmplat. Nu a știut absolut nimeni de la emisiune, nici măcar echipa de acolo”, a precizat ea.

