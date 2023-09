„N-am când” Maria Constantin renunță, din nou, la o petrecere! De ce a ales vedeta să nu își sărbătorească ziua de nume: „Prefer să mă refac”

In articol:

Maria Constantin face totul pentru a avea succes în carieră, chiar dacă asta presupune, uneori, să renunțe la propriile plăceri. În urmă cu câteva luni, atunci când s-a căsătorit cu Robert Stoica, cei doi au fost nevoiți să organizeze petrecerea de nuntă la ceva timp după ce au spus „DA”, în fața ofițerului stării civile, din cauza faptului că interpreta avea deja câteva evenimente antamate în

Maria Constantin își sărbătorește ziua de nume muncind

acea perioadă. Acum, Maria Constantin a renunțat, din nou, la o petrecere, în favoarea oamenilor care vor să se distreze pe muzica ei.

Astăzi, interpreta de muzică populară ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de nume și, poate, să organizeze o petrecere, unde să îi aibă alături pe cei mai importanți oameni din viața ei. Însă, succesul cere sacrificii, așa că Maria Constantin a renunțat la ziua de relaxare și își petrece onomastica muncind, căci, chiar și de ziua ei, aceasta are câteva evenimente programate, unde își va încânta fanii cu muzica ei. De asemenea, și în zilele următoare, artista va fi tot la cântări, astfel că, nici în perioada ce va veni, aceasta nu va avea parte de multe momente în sânul familiei.

„Sunt la spectacole de ziua mea, petrec prin muncă! Nu am când să mai fac vreun party. Sunt numai la evenimente. N-am cum să petrec. Prefer să mă refac după evenimente. Am spectacol la Urlați, apoi în alte localități și tot așa, sunt pe drumuri. Sâmbătă am nuntă, duminică am nuntă”, a declarat Maria Constantin pentru Fanatik.ro.

Maria Constantin nu organizează o petrecere pentru a-și sărbători ziua de nume [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin a vorbit despre cel de-al doilea copil

După ce artista s-a căsătorit cu alesul inimii sale, fanii acesteia s-au întrebat dacă ea și soțul ei își doresc să aibă un copil împreună.

La ceva timp după nuntă , Maria Constantin a mărturisit că nu știe dacă ea și Robert Stoica vor deveni părinți, căci ea se confruntă cu ceva probleme când vine vorba despre sarcină, însă ei sunt la fel de fericiți, chiar și fără a avea un bebeluș împreună.

„Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet. Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată", a mărturisit Maria Constantin pentru ”Online Story by Cornelia Ionescu”.