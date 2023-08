”Ne e frică” Puya, noi detalii după ce și-a oprit concertul de la Costinești din cauza unui agent de pază. Ce s-a întâmplat imediat după ce i-a bătut obrazul omului de la ordine?

In articol:

În urmă cu câteva săptămâni, Puya a avut de susținut un concert la malul mării, acolo unde discoteca în care a cântat a fost plină până la refuz de tinerii săi fani.

Artistul se simte măgulit că generație după generație încă îi fredonează piesele, chiar și pe cele mai vechi, tocmai de aceea își dorește ca fiecare eveniment să fie pentru ei ceva de care să-și aducă aminte cu drag.

Puya clarifică situația din Costinești

Asta urma să pună în scenă și la Costinești, când, la un moment, din cauza unui agent de pază, și-a întrerupt evenimentul, bătându-i acestuia obrazul.

Fanii i-au aplaudat reacția, la fel și internauții, căci momentul a ajuns viral, timp în care omul de la pază a fost blamat de toți.

Însă acum Puya a vrut să facă lumină și să vorbească pe larg despre cele întâmplate. Cântărețul spune că la mijloc nu a fost vorba despre un conflict, ci doar de o neînțelegere, înțelegând acum și reacția ”dușmanului” său.

El își dorea să le ofere fanilor un concert de zile mari, iar paznicul să se asigure că totul este în siguranță, gest făcut într-un mod în care le tăia tuturor elanul către distracție.

Nu-l condamnă, spune Puya, căci înțelege că presiunea a devenit foarte mare și pentru ei, judecata oamenilor putând să îi facă să își piardă chiar locul de muncă.

Astfel că de frica de a nu greși și de a nu ajunge sub lupa societății, spune Puya, uneori exagerăm, așa cum a făcut și agentul de pază de la Costinești.

Dar, în cele din urmă, cei doi, dar și publicul au înțeles că în discoteca cu pricina era vorba doar despre un moment de distracție și nimic mai mult. Astfel că scuzele venite ulterior au calmat situația și au redat startul distracției.

”Cineva de la pază a făcut o greșeală și a început să treacă pe la fiecare om să-i spună să dea fata jos din spate și i-am spus că nu e ok, că am venit să ne distrăm.(...) El nu a înțeles, dar acum și pe ei se pune foarte multă presiune cu atâtea reguli și filmat la fiecare pas, justiția asta de lume este foarte periculoasă. Lumea a intrat în panică, de la jandarmi, la poliție, la paznici, toți nu mai știu ce să facă, dacă cumva se supără, dacă cumva apar în ziare și atunci se creează problemele astea. Am renunțat să mai comunicăm real între noi, ne e frică să nu greșim. Omul și-a cerut scuze apoi și asta a fost.”, a spus Puya, în cadrul unei emisiuni TV.